Deze toko geeft je goedkopere McLaren een gimmick

Voor als je de uitlaten van een McLaren 600LT heel erg cool vindt, maar nog met een MP4 of 650S zit.

Als het gaat om coole gimmicks op McLarens dan heeft de 600LT één van de leukste attracties. De supercar van de Britse autofabrikant heeft twee uitlaten die als het ware op het motorblok zitten. Als de motor en het uitlaatsysteem goed warm zijn kun je vlammen zien.

Dit kan zelfs zorgen voor dusdanige grote vlammen dat McLaren later met een update kwam voor de uitlaten. Aan de hand van een software update werd een limiet ingesteld op het aantal toeren die je kunt maken in neutrale toestand. Dit om te voorkomen dat er vlammen van een meter uit de 600LT-uitlaten komen. Het is niet geheel zonder gevaar. De vlammen kunnen uiteindelijk tot een echte brand leiden.

Het vlammencircus uit de uitlaten is ook van toepassing op de oudere McLaren MP4 en de 650S. In dit geval schieten de vlammen echter recht naar achter, omdat daar ook het uitlaatsysteem zit. De Taiwanese tuner Zacoe heeft nu een systeem bedacht voor je oudere Mac zodat je de 600LT-look krijgt.

Het betreft hier een carbon uitlaatsysteem. Zacoe heeft de schoorsteen ontworpen. Frequency Intelligence (FI) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van deze uitlaten voor je McLaren. Ziet er best oké uit toch?