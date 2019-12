McLaren 600LT: rijtest en video

De giftige gifgroene rakker. En ja die kleur is ook een hint op welke Duitse sportauto deze Engelsman lijkt qua karakter.

Longtail

Een langere achterkant zorgt voor een betere aerodynamica op hoge snelheid, McLaren gebruikt de aanduiding inmiddels op de sportiefste variant om een model mee aan te duiden. Net zoiets als RS of Pista dus. Het verschil is wel dat voor een LT er iets meer aan de carrosserie wordt gewijzigd dan bij de concurrentie, het motorblok is weer een ander verhaal.

De 600 LT is geïnspireerd op de McLaren 675LT-modellen en Longtail voorganger: de F1 GTR. Kenmerkende wijzigingen zijn een grotere front splitter, verlengde achterdiffuser, vaste achtervleugel en een langer silhouet – 74mm langer dan een McLaren 570S Coupé. De aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie met platte koolstofvezel bodem genereert maar liefst 100 kg neerwaartse druk bij 250 km/u.

Lichtgewicht

De beste manier om een betere sportauto te maken is om gewicht te lozen. Dat merk je met remmen, accelereren en met bochtenwerk. McLaren trok dus van alles uit de 600LT voor een betere score op de weegschaal. De maximale gewichtsbesparing ten opzichte van de 570S Coupé is 100 kg (de 600 LT weegt dan 1.247 kg). Enigszins flauw is dat dit extreem afhankelijk is van welke opties wel en niet worden aangevinkt, maar dat kennen we ook van die fabrikant uit Zuffenhausen. Zo ontbreken airconditioning, een navigatiesysteem en een audiosysteem, maar zijn zonder meerprijs bij te bestellen. Eén keer raden wat bijna iedereen doet?

Echte winst is wel geboekt in het interieur: het geheel is afgewerkt met lichtgewicht Alcantara bekleding en door afwezigheid van tapijt op de vloer bij bestuurder en passagier is 5,7 kg bespaard. Daardoor is ook meteen de koolstofvezel constructie van het MonoCell II-chassis goed te zien. McLaren wist ook nog wat grammen te winnen door het verwijderen van het handschoenenkastje en door de opbergvakken in de portieren te vervangen door netten.

Als je je geldbuidel nog flink leegschudt zijn er nog superlichtgewicht koolstofvezel racestoelen leverbaar voor €6.390. De carbon upgrades lopen überhaupt wel in de papieren. Het ruim 30 mille kostende MSO Clubsport Pack bevat, net als in de McLaren Senna, diverse koolstofvezel panelen, een koolstofvezel dak en dakspanten, koolstofvezel louvres en titanium wielbouten. Alles voor de gewichtsbesparing zullen we maar denken.

600LT = 600 pk

Wat dat betreft maakt McLaren je het makkelijk, bij de meeste modellen zit het vermogen “verstopt” in de modelnaam. Enigszins flauw is dat bij turbomotoren het bijzonder eenvoudig is om een paar pk extra te vinden: zo zijn er nu al de 540C, 570S, deze 600LT en de net aangekondigde 620R. Dat is dan weer de overtreffende trap van de 600LT, een soort RS versie van de GT3 zo u wil.

Los van een paar herschreven bitjes in het motormanagementsysteem heeft de 3,8 liter grote twinturbo V8-motor ook nog een ander uitlaatsysteem gekregen. De uitlaatgassen worden via een hooggeplaatst pijpen direct de atmosfeer ingeslingerd. Aangezien de uitlaten voor de achterspoiler zitten, zit de spoiler na een geïnspireerd ritje direct onder de zwarte uitslag. Het hooggeplaatste uitlaatsysteem is overigens nog korter dan dat van de McLaren Senna, zorgt voor minder tegendruk en kan de motor daardoor beter “ademen”.

De prestaties zijn dan ook fabuleus, maar dat waren ze van de 570S ook al. Het vermogen van 600 pk wordt gehaald bij 7.500 tpm op en het maximaal koppel van 620 Nm is beschikbaar tussen 5.500-6.500 tpm. Onder zomerse omstandigheden, met warmer asfalt en warmere banden haalt de 600LT de 100 km/u in slechts 2,9 seconden. Van stilstand naar 200 duurt dan slechts 8,2 seconden. Omdat jullie dol zijn op statistieken ook nog de sprint van 0-300: die duurt maar 24,9 seconden. Bizar. De topsnelheid is 328 km/u.

Remmen en banden

Om dit soort snelheden ook weer een beetje te kunnen afschudden is de 600LT met stevige remmen uitgerust: keramische remschijven (390 mm voor; 380 mm achter) worden gegrepen door aluminium remklauwen (6 zuigers voor; 4 zuigers achter). Vanaf 200 km/u staat de 600 LT in 117 meter stil, vanaf 100 is daar maar 31 meter voor nodig.

“Onze” 600LT stond op de ontzettende plakkerig Pirelli P Zero Trofeo R banden, waarvan Pirelli zegt: “not recommended for use in very wet track conditions”. Erg nat was het gelukkig niet, maar te koud was het wel. Dit soort banden komt feitelijk alleen maar tot zijn recht hoog zomer op een Spaans, Italiaans of als het echt niet anders kan circuit gelegen in Frankrijk, dan wel het zuiden graag. Met een beetje temperatuur komen semislicks tot leven, met een koude temperatuur wordt het gemene loeders.

Conclusie en concurrentie

Als bijzonder model heeft de McLaren 600LT natuurlijk een fors prijskaartje, maar dat zijn de kopers van dit soort auto’s inmiddels wel gewend. De Nederlandse prijs van €299.000 (incl. btw en bpm) zullen de meesten niet van schrikken. Een beetje Ferrari, Lamborghini of een 911 GT3 RS heeft een vergelijkbaar prijskaartje. Het probleem voor McLaren zit vooral ook in eigen huis: de 650S kost grofweg 3 ton of is een 620R dan geen optie, of een tweedehands 675LT?