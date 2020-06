Ford Bronco onthulling op bizar moment

Kom op jongens. De Ford Bronco onthulling kon op élk moment zijn, maar het moest de meest onhandige datum zijn.

Het is al een tijdje bekend dat Ford zich minder op gewone auto’s gaat richten en wat meer op SUV, crossovers en pickups. Logisch, daar is het meeste geld te verdienen.

VS

Dit is voornamelijk het geval voor de VS. In Nederland kun je nog altijd bij de Ford dealer terecht voor een verse Fiesta, Focus of Mondeo. Maar er komen dus meer SUV’s en crossovers bij. Denk bijvoorbeeld aan de Ford Puma.

Ford Bronco Wagon (U15) ’66

Ford Bronco

Een auto die terug gaat komen is de Ford Bronco. Sterker nog, de datum van de onthulling van de Ford Bronco is al bekend! De Bronco is een icoon in de ogen van veel USA-autoliefhebbers. Echter, zelfs de Amerikanen kochten ‘m op een gegeven moment niet meer. De auto bleef tot 1996 in productie. Daarmee is de naam Bronco eigenlijk populairder dan de auto zelf.

Ford Bronco Custom Wagon (U150) ’78

Orenthal James Simpson

Dat komt door een man: Orenthal James Simpson. De beste man was een indrukwekkende running back, maar maakte voornamelijk naam en faam door te vluchten voor de politie. Dat deed The Juice in een Ford Bronco, nadat zijn advocaten faalden om hem op tijd bij de rechtbank af te zetten. De Ford Bronco uit 1993 maakte furore voor 95 miljoen kijkers. Iedereen wist op dat moment weer wat een Bronco was. Helaas te laat voor Ford, de Explorer en Expedition waren bijna klaar en de Bronco zou uitgefaseerd worden.

Ford Bronco XLT (U15) ’87

Terugkomst

Maar nu komt de Bronco dus terug. De laatste Bronco was (heel kort door de bocht) in feite een F-150, maar dan iets korter met slechts twee deuren en standaard vierwielaandrijving. De nieuwe Bronco wordt een maatje kleiner en zal (hoogstwaarschijnlijk) concurreren met de nieuwe Defender 90 en uiteraard de Jeep Wrangler. De nieuwe Bronco wordt enorm gehypet aan de overkant van de plas. Er is nu zelfs ‘brekend’ nieuws, want de datum voor de Ford Bronco onthulling bekend gemaakt.

Ford Bronco onthulling

En die is een partijtje onhandig gekozen. De Ford Bronco onthulling is namelijk op 9 juli aanstaande. We moesten even twee keer kijken. Want er staat 07/09/2020. Dat zou voor ons Europeanen betekenen: 7 september, maar Amerikanen draaien de de eerste twee altijd om.

Dus het is dus 9 juli. Precies op de dag dat O.J. Simpson zijn verjaardag viert. Nu is een datum uitzoeken vaak heel erg lastig, maar deze is wel erg ongelukkig gekozen. Op de verjaardag van de meest beruchte Bronco bestuurder wordt de nieuwe Bronco onthuld. Dat je het even weet.