Benzine opgegeten in tank van Toyota Yaris

Lekker dan met deze brandstofprijzen. Bacteriën smullen van benzine aan boord van een Toyota Yaris.

Een auto die je vriend of vriendin prima kunt aanraden is een Toyota Yaris. Gewoon een lekker zuinig no nonsense karretje. Maar met de auto komt misschien wel een bacterie cadeau.

In Spanje hebben wetenschappers een bijzondere ontdekking gedaan. Bacteriën verschuilen zich onder de tankdop van een Toyota Yaris. Daarover bericht Car and Driver. De ontdekking dat deze bacterie zich thuisvoelt onder de tankdop van een auto werd gedaan op een parkeerplaats. Vervolgens werd er een onderzoek gedaan met 10 auto’s. Vijf benzineauto’s en vijf diesels. De bacteriën vonden de Toyota Yaris blijkbaar het lekkerst.

De bacterie bevindt zich onder de tankdop van de Toyota Yaris en eet vervolgens aan de benzine in de tank. Niet alleen benzine vinden ze lekker, ook diesel gaan ze lekker op. Met een test van diesel in een laboratorium wisten de bacteriën de brandstof in twee weken op te smullen.

Moet jij je nu zorgen maken? Nee, zeggen de wetenschappers. Het proces waarop de bacteriën huishouden onder de tankdop verloopt ontzettend langzaam. Met andere woorden, je merkt er eigenlijk niks van. Het is een ander verhaal wanneer brandstof ergens wordt opgeslagen voor een langere tijd. Dit laatste is echter niet echt van toepassing voor de gemiddelde consument.