‘Eigen’ waterstof voor Toyota Mirai kost 5.000 euro per maand

Het waterstof alternatief voor een EV wallbox is iets minder toegankelijk, maar wel beschikbaar als je een Toyota Mirai wil kopen of leasen.

Kiezen tussen waterstof en elektrisch is eigenlijk nog heel simpel: wanneer er al tegen de 50 serieuze EV’s zijn en welgeteld twee auto’s op waterstof, trek je vanzelf conclusies op het gebied van welke oplossing beter is. Toch houdt dat Toyota niet tegen. Met de nieuwe Mirai zetten zij stug door om een waterstofauto minstens zo interessant te maken als een EV.

Infrastructuur

Het probleem met waterstof is dat het niet perse ligt aan de auto, meer aan het gebruiksgemak. EV-laadpalen schoten als paddenstoelen uit de grond in de afgelopen jaren, maar waterstofstations zijn er nog niet zo veel van. Tanken kan dus nog een uitdaging zijn. Gaandeweg wordt dat makkelijker, maar Toyota heeft een manier waarop je het initiatief bij jezelf kunt leggen.

Eigen waterstof tanken

Toyota presenteert voor de Mirai min of meer het waterstof alternatief voor een EV-wallbox. Namelijk een eigen waterstofpunt! In plaats van een gecentraliseerd station kun je nu een ‘klein’ waterstofstation laten neerzetten bij jou in de buurt om je Toyota Mirai bij te vullen. We gooien gelijk even een groot cijfer erin: het waterstofpunt gaat je 4.935 euro per maand kosten met een looptijd van 24 tot 72 maanden. Dan is zo’n wallbox toch wel even een stukje goedkoper.

Ondernemers

Schreeuwend duur, dat mogen we wel zeggen. Als je die volledige looptijd van 72 maanden neemt, kost je eigen waterstof tankstation voor de Toyota Mirai je een slordige 355.000 euro. Het waterstofpunt is echter niet gericht op particulieren. Meer op ondernemingen die bijvoorbeeld voor hun vloot een aantal Mirais willen. Als je naast een waterstoftankstation zit met je bedrijf is dat ideaal, maar er zijn in Nederland nog plekken waar het dichtstbijzijnde waterstofstation 100 km (of meer!) van je locatie af ligt. Dan is heen en weer rijden een heel simpel tegenargument voor een Toyota Mirai.

Eigen initiatief

Je moet het dus zien als het omdraaien van vraag en aanbod. In plaats van wachten tot Shell waterstofstations aanlegt in jouw regio, kun je daarin zelf het initiatief nemen. De aanleg, distributie van waterstof en onderhoud worden meegenomen in het maandtarief. Aangezien het vooral voor eigen gebruik bedoeld is, zit er geen betaalsysteem op en zou dat volgens Toyota de kosten van waterstof verminderen tot wel 15 procent van het normale bedrag. Misschien dat je daarmee op de (erg) lange termijn die vijf ruggen per maand nog terugverdiend. Aan het einde van je termijn wordt overigens aangeboden of je het station wil kopen en dan mag ‘ie gewoon blijven staan. Zo niet, dan wordt hij hergebruikt.

Niet goedkoop, maar in het huidige klimaat kan het best de moeite waard zijn. Het eigen waterstof tanken voor je Toyota Mirai is een samenwerking tussen Toyota en Resato International uit Assen, die verantwoordelijk is voor het bouwen van grote publieke waterstofstations. Een tof idee, maar zo eenvoudig als een wallbox voor je EV kan het helaas niet worden. Je hebt immers ook geen tankstation in je voortuin.