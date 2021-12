Toyota GR Yaris H2 is hot hatch op waterstof!

Met de Toyota GR Yaris H2 heb je de grootst mogelijke lol, zonder dat je het milieu al te zwaar belast. Dat is fijn!

We gaan een keertje afstand nemen van auto’s met een traditionele benzine- of dieselmotor. Niet zozeer omdat de olie op is, maar wel omdat er simpelweg betere en schonere alternatieven zijn. Nu is het schoonste alternatief gewoon werken op de locatie waar je woont, maar dat is niet voor iedereen mogelijk.

Voor de meeste fabrikanten staat het vast: elektrisch rijden is de toekomst. De techniek is ver genoeg ontwikkeld om op grote schaal toe te passen. Desondanks is elektrisch rijden volgens diverse fabrikanten niet de enige toekomst. Er zijn meer oplossingen, sommigen die naast elkaar kunnen bestaan. Een van die merken is Toyota. Velen kunnen zeggen dat het merk de ‘EV-boot’ heeft gemist. Maar het kan ook een bewuste keuze zijn geweest.

Toyota GR Yaris H2

Toyota is namelijk ook druk bezig met waterstof. En stiekem zijn er meerdere fabrikanten die dat idee alsnog interessant vinden. De laatste toevoeging is de Toyota GR Yaris H2. In veel gevallen, zoals de Toyota Mirai, wordt waterstof toegepast in combinatie met een elektromotor met brandstofcel. Een andere methode is om een verbrandingsmotor op waterstof te laten lopen. Dat deed Toyota al met deze bijzondere Corolla.

1.6 liter

Nu is de Toyota GR Yaris H2 aan de beurt. In basis is het dezelfde motor als de Corolla op waterstof heeft die we al eerder voorbij zagen komen: een 1.6 liter driecilinder met turbo. Natuurlijk, dat is niet de best klinkende motor aller tijden, maar het biedt wel ietsje meer beleving. Dat niet alleen, omdat er geen zware accu’s aanwezig zijn, is het gewicht lager en de rijeigenschappen veel beter.

Volgens Toyota werkt de techniek prima, maar is het nog niet klaar voor commerciële verkoop. Wel gaan er geruchten dat de vijfde generatie Toyota Prius gebruik gaat maken van een verbrandingsmotor op waterstof.

