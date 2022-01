Hilux GR Sport is ook voor Nederland

Met de Hilux GR Sport kun je sportief zaken doen.

Eigenlijk is het best raar dat Toyota het jarenlang zonder ‘echt’ sportlabel heeft moeten doen. Per markt zijn er verschillende sportieve varianten. Zo heb je in de VS veel ‘TRD’-modellen en hadden wij in Europa de ‘T-Sport’-versie op basis van de Yaris, Corolla en Celica. Maar een allesoverkoepelende badge zoals Honda (Type-R) heeft, had het merk tot voor kort niet.

Inderdaad, tot voor kort. Want met Gazoo Racing timmert Toyota heel hard aan de weg. Er zijn sportieve versies (GR Yaris, binnenkort de GR Corolla) en natuurlijk de sportieve coupé’s in de vorm van de GR 86 en GR Supra. Dan zijn er ook de GR Sport-modellen. Dat zijn veelal sportief aangeklede versies. Dat is ook het geval met deze Toyota Hilux GR Sport die Toyota vandaag presenteert.

Mistlampbehuizing

Het model ziet er iets sportiever uit dankzij de zwarte gaasgrille, zwarte mistlampbehuizing (ja, dat woord bestaat) en de bicolor 17 inch-velgen op grote All Terrain-banden. Daarnaast zijn de spatborden, treeplanken en de spieggelkappen in het zwart uitgevoerd voor een sportieve look. Toyota is er eerlijk in dat de auto de missende link moet zijn tussen de straatmodellen de Hilux waarmee men Dakar rijdt op dit moment.

Bijzonder is dat het interieur van de pick-up ook wordt meegenomen. Uiteraard met de nodige zwarte details. Misschien wel belangrijker is dat je nieuwe sportzetels krijgt. Deze zijn bekleed met leder, suède en voorzien van rode stiksels.

Prijs Hilux GR Sport

In technisch opzicht is er ook het een en ander gewijzigd. Volgens Toyota is de ophanging aangepast, niet in de laatste plaats dankzij de monoturbo gas-schokdempers. Ook de veren aan de voorzijde zijn nieuw. De motor is onveranderd gebleven. Een 2.8 viercilinder dieselmotor met 204 pk en maar liefst 500 Nm.

Deze is gekoppeld aan een automaat en drijft alle vier de wielen aan. Het laadvermogen is 1.000 kg, Maximaal kan de Toyota Hilux GR Sport 3.500 kg trekken. De prijs is ook bekend: 45.995 als je ‘m bestelt als bedrijfswagen op grijs kenteken (dus exclusief BTW).