Deze trajectcontroles leveren de meeste boetes op [2020] - Autoblog.nl

Op welke trajectcontroles werden de meeste boetes genoteerd? En op welke de minste? Dit gebeurde er in 2020!

Het zal geen verrassing voor je zijn dat ook de geldmachine die trajectcontrole heet in 2020 goed boerde. Blijkbaar zijn er nog altijd duizenden automobilisten die niet opletten wanneer deze rijden over een traject waar de snelheid wordt gemeten. Dat blijkt uit de cijfers over 2020.

Uit die cijfers kun je ook opmaken waar het vaak raak is en waar er minder ‘slachtoffers’ vallen. De klassieke nummer één is en blijft de trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Al bijna 10 jaar staat er een trajectcontrole op deze snelweg, maar nog altijd worden boetes aan de lopende band uitgeschreven. In 2020 werden er meer dan een half miljoen snelheidsovertredingen geconstateerd op deze trajectcontrole. Geen enkele andere trajectcontrole in Nederland komt ook maar in de buurt van het aantal overtredingen op de A2.

Ook de A4 Hoofddorp-Nieuw Vennep is en blijft een hit. In 2020 werden daar meer dan 265.000 boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. En dan het traject waar de minste boetes zijn uitgeschreven. Dat was de N275 Koningslust – Nederweert (beide richtingen) met 831 overtredingen. Niet zo gek, want op zo’n N-weg rijden een stuk minder auto’s dan op de snelweg. Bovendien is deze trajectcontrole pas sinds het najaar van 2020 operationeel.

Al met al werden er boetes uitgeschreven in vergelijking met 2019. Maar dat is ook niet zo gek, met het groeiende aantal trajectcontroles in Nederland. In heel 2020 werden 1.963.918 overtredingen op trajectcontroles geconstateerd. Dat was 1.832.599 in 2019. De overtredingen en locaties check je in de tabel hieronder.