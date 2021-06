Deze flitspaal zorgt voor de meeste boetes in Nederland - Autoblog.nl

Wij zouden niet raar opkijken als Wobke Hoekstra een leuk boeketje stuurt naar deze flitspaal. Want met het aantal boetes waar deze paal voor zorgde, is de begroting van Nederland weer zó op peil!

Het zijn van die lijstjes. Waar stonden de meeste files? Welke auto wordt het best verkocht? En natuurlijk ook, welke flitspaal levert de meeste boetes op? Nou, Ladies and Gentlemen, we have a winner! De meest productieve flitspaal van Nederland staat langs de N3 bij Papendrecht en flitste de eerste 4 maanden van dit jaar al 9936 keer, blijkt uit cijfers van de politie. Kunnen ze meteen de teruggelopen accijnsinkomsten een beetje compenseren.

Ruim 2,3 miljoen overtredingen in 4 maanden

Van januari tot en met april zijn er in totaal 2.233.562 verkeersboetes uitgeschreven. Niet alleen snelheidsovertredingen, er worden ook andere dingen gedaan die niet mogen. Denk aan bellen of appen achter het stuur, door rood rijden of fietsen zonder licht.

Maar het vaakst zijn we toch de pineut als we iets te hard rijden. Flitspalen doen in absolute zin het hardst hun best. 720.366 keer legden zij iemand vast op de gevoelige plaat. Ook werden 468.363 snelheidsovertreders betrapt via mobiele controles.

Trajectcontroles pakken relatief gezien nog meer automobilisten

Voor de automobilist zijn ze een vloek, voor de minister van Financiën een zege. De trajectcontroles. 614.520 mensen die geen Flitsmeister gebruikten of de levensgrote borden met daarop TRAJECTCONTROLE 100 niet hebben gezien werden hierdoor op 1 van de 27 trajecten gesnapt.

Om heel eerlijk te zijn begrijp ik dat echt niet. Het wordt zó duidelijk aangegeven, hoe kunnen al die mensen dat dan niet zien? Maar goed, zo denk ik erover.

Dit zijn de tien grootste flitskassa’s van ons land

De nummer 1 hebben we net al bekendgemaakt, dat is de paal van de headerfoto, langs de N3 bij Papendrecht. Maar welke flitspalen zorgden ook voor flink wat centjes voor Wobke?

Komen ze.

10. Capelle aan den IJssel – S109 Zevenkamp – 5986 boetes

9. Eindhoven – John F. Kennedylaan (Westbaan) zuid – 6403 boetes

8. Ede – N310 zuid – 6528 boetes

7. Delft – Prinses Beatrixlaan zuid – 7006 boetes

6. Goeree-Overflakkee – N57 Provincialeweg t.h.v. hmp 23,9 oost – 7811 boetes

5. Delft – N470 Kruithuisweg oost – 8109 boetes

4. Westland – N211 Wippolderlaan west – 8642 boetes

3. Stichtse Vecht – N201 – 9412 boetes

2. Waddinxveen – N207 zuid – 9852 boetes

1. Papendrecht – N3 noord – 9939 boetes

Je bent dus gewaarschuwd