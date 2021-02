Vernieuwde Nissan NV300 heeft een uitgesproken uiterlijk - Autoblog.nl

Van een anonieme bedrijfswagen kun je met de vernieuwde Nissan NV300 niet spreken. Het verschil met zijn voorganger is duidelijk te zien.

Je kunt een bedrijfswagen lekker saai en anoniem ontwerpen en op safe spelen, of je gaat buiten de gebaande wegen. Nissan probeert dit laatste met de NV300. Het is geen revolutionair ontwerp of zo, maar het heeft wel iets weg van een Japanse kei car. Overigens is dat enkele en alleen op te merken aan de voorzijde van de auto. De zij- en achterkant zijn niet zo spannend.

Het is in elk geval heel makkelijk te zien dat je met de vernieuwde Nissan NV300 te maken hebt. Het uitgaande model heeft immers een hele andere voorkant. De looks zijn niet het enige dat de Japanners hebben opgefrist aan de bedrijfswagen. De uitvoering die geschikt is voor personenvervoer kan geconfigureerd worden met 5, 6, 8 of 9 stoelen. Verder is het dashboard compleet nieuw en is er meer ruimte in de bedrijfswagen inrichting.

Het OUDE model

Het NIEUWE model

De facelift komt met een scala aan hulpsystemen die je waarschuwen voor mogelijke gevaren op de weg. Daarnaast is de bedrijfswagen ook te verkrijgen met adaptieve cruise control. Ook nieuw is de mogelijkheid om gebruik te maken van Apple CarPlay en Android Auto in de vernieuwde NV300.

Tevens up-to-date zijn de Euro 6d motoren die we natuurlijk kennen van Renault. Er is keuze uit drie motoren, met vermogens van 110 tot en met 170 pk. Prijzen voor de vernieuwde Nissan NV300 volgen in een later stadium.