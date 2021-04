Zo blaas je ongestraft mokerhard door de trajectcontrole heen - Autoblog.nl

Trajectcontrole, het is de gruwel van iedereen met een loden voet en een gezonde weerstand tegen betutteling. Maar vanaf nu, blaas je er ongestraft doorheen.

Onlangs liep ik van mijn vochtige recent gehuurde Villa Fungi naar Villa Volta, waar ik nu nog resideer met wat andere co-assistenten. Plots ontwaarde ik een gek gevoel onder mijn voeten. De tegels waar ik op liep, waren onverwacht boterzacht. Nadere inspectie leerde dat de stoeptegels niet van steen, maar van rubber waren. Misschien hadden de glijbaan en de rekjes om me heen me al de hint hadden moeten geven. Verwondering maakte plaats voor ergernis. Je mag als kind in Nederland tegenwoordig niet eens meer een mooie schaafwond op je knie oplopen.

Trajectcontrole doodt de ziel

Maar ook groot geworden kinderen worden tegenwoordig ernstig betutteld. Op ’s lands traagwegen mag je overdag namelijk nog maar honderd. Burgerlijke ongehoorzaamheid is hier en daar nog wel een beetje mogelijk, maar niet op plekken waar je vrije geest langzaam maar zeker gedood wordt door de trajectcontrole. Volgende stap: pillen die je elke dag moet slikken om al je emoties wat af te vlakken.

Golden Hour

Gelukkig is er een uitweg. Nee, we hebben het niet over emigreren. BN de Stem vond uit dat er niet alleen een golden hour is voor kekke Insta-shots, maar ook voor ragen against the machine. Nu de maximumsnelheid op snelwegen namelijk dagelijks om 19:00 uur verspringt van 100 km/u naar 130 (of 120) km/u, is er een kleine window waarop de trajectcontrole op desbetreffende wegen geen boetes uitdeelt. Dat zou immers gemeen zijn voor mensen die om 19:00 ergens op het traject zitten.

Ongestraft blazen

Tien minuutjes per dag kijkt Big Brother daarom even niet. Volgens de kwaliteitspublicatie worden er tussen 18:55 uur en 19:05 uur geen overtredingen geregistreerd door het trajectcontrolesysteem. In die krappe window, kan je dus volle bak doorvlammen. Dat is ongetwijfeld goed voor de ziel. Waarvan akte.

Dank Kenneth voor de tip!