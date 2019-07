Deze twaalfcilinder legende keert (beperkt) terug

Mocht je voldoende pecunia bezitten, kun je hiermee mee doen aan Classic Le Mans.

Vorm volgt functie. In sommige gevallen levert dat hele bijzondere auto’s op. In andere gevallen levert het hele lelijke auto’s op. En in het geval van klassieke Jaguars is het resultaat eigenlijk altijd bijzonder fraai.

Een van de fraaiste raceauto’s van Jaguar is de XJ13. Het verhaal van de XJ13 is bijna net zo boeiend als de lijnenspel van de auto. Die bewaren dan ook zeker voor een special of achtergrondverhaal. Lang verhaal kort: de XJ13 werd in 1966 ontwikkeld om mee te gaan doen met Le Mans.

Dankzij grote wijzigingen in het reglementen had het geen zin meer om met de XJ13 verder te gaan qua ontwikkeling. In 1971 was het ingenieur Norman Davis die de enig overgebleven XJ13 zwaar crashte. Met het restantje wat overbleef is Jaguar aan de slag gegaan, waardoor er weer een XJ13 op deze wereld is. U zult begrijpen: de wereld is een betere wereld als er een XJ13 op resideert.

Maar er is goed nieuws, er komen meer XJ13’s bij. Ditmaal niet van Jaguar zelf, maar van Ecurie. Het resultaat heet de Ecurie LM69 en is een hommage/replica van de XJ13. Er zijn wel een paar wijzigingen, wararonder een vast dak, een grote vleugel en nog wat kleine details. Maar het originele ontwerp van Malcolm Sayer hebben ze zo veel mogelijk in ere gehouden. Onder de kap treffen we een 5 liter V12 aan, goed voor 510 pk.

Er gaan 25 exemplaren van de Ecurie LM69 gebouwd worden. Wat de prijs gaat worden, is niet bekend. De auto zal een een stervensduur koopje worden. Reken maar op een miljoen of twee tot drie. Waarom toch een koopje? Dat is namelijk alsnog véél minder dan dat er werd geboden voor de XJ13 van Jaguar zelf. Naar het schijnt heeft Jaguar een bod van 6 miljoen pond in 1996 afgewezen. Voor de goede context, in 1996 ‘deed’ een Ferrari 250 GTO slechts 2 miljoen pond.