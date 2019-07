Red Bull heeft een reserve motorenleverancier

Kijk, dat is altijd goed nieuws.

Het was een grote gok voor Red Bull. Blijven ze betalen voor Renault-motoren met twijfelachtige betrouwbaarheid, of springen ze in het diepe met een motorenleverancier die een veel slechtere naam heeft op dat gebied? Want ondanks dat de straatauto’s van Honda bekend staan als betrouwbaar, was dat helaas niet altijd het geval in de drie jaar dat de heren van McLaren met ze samenwerkten.

We kunnen nu wel concluderen dat het de goede stap is geweest. De Honda-PU is tot nu toe zeer betrouwbaar gebleken. Dat niet alleen, ook qua vermogen is er een stijgende lijn te ontwaren. Natuurlijk gaven de omstandigheden in Oostenrijk wellicht een vertekend beeld door de hitte, waar de Mercedes- en Ferrari motoren iets minder goed tegen bestand waren.

Op het koele Silverstone viel het snelheidsverschil heel erg mee. Ook op de rechte stukken konden zowel Max Verstappen als Pierre Gasly goed meekomen. Kortom, Red Bull en Honda hebben de goede keuze gemaakt. Toch heeft Red Bull een leverancier achter de rug in de vorm van Aston Martin. De Britse autobouwer is al partner van Red Bull voor enkele jaren, maar het merk levert geen motoren voor de Formule 1.

Daar zou in 2021 eventueel verandering in kunnen komen, zo laat Andy Palmer (de CEO van Aston Martin) weten aan Autosport. In principe is Palmer meer dan tevreden met de samenwerking. Hij beseft dat Aston Martin niet de omvang noch de financiële middelen heeft die Honda wél tot zijn beschikking heeft.

Palmer geeft aan dat ze zich dan ook zeker niet gaan mengen in een strijd om motoren te mogen leveren. Echter, de reglementswijzigingen die in 2021 van kracht worden, zijn nog lang niet voor iedereen duidelijk. Palmer bevestigt dat ze hopen dat de samenwerking met Honda doorgaat. De Brit zegt ook, mochten de reglementen een interessante basis vormen, dat ze motoren aan Red Bull willen gaan leveren. Tot die tijd houden ze zich bezig als ‘technologiepartner’ van Red Bull en hebben ze natuurlijk hun eigen raceprojecten op Le Mans en in het DTM. om maar te zwijgen over de vele hypercars van Aston Martin die op stapel staan.