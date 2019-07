Dit is de coolste auto voor de hete dagen

Veel cooler dan een 488 Spider of open McLaren.

Natuurlijk is het bijzonder gaaf om met een supercar door de straten van Monaco en St. Tropez te cruisen. Maar is het ook cool? Wat ons staat dat open voor discussie, want je bent absoluut niet de enige die twee ton of meer heeft stukgeslagen op zijn auto.

Daarbij, in dat soort havensteden is de auto een relatief weinigzeggende indicator qua getoonde rijkdom. Als laatste: op de krappe bergwegen en in die kleine straatje in de steden is het helemaal niet leuk om met zo’n nerveuze hypercar rond te rijden. Het is hetzelfde als rondlopen met 8 met cocaïne doorvoede pitbulls: je maakt zeker indruk, maar echt lol heb je niet.

Het liefst heb je een kleine auto die lekker open is. Denk aan een Fiat 500, Citroen Méhari of de Renault die je op deze foto’s ziet. Het is de Renault 4 e-Plein Air. Het is een samenwerking van Renault Classic en Renault Design. De derde partij die meewerkte was Melun Retro Passion. Dit bedrijf houdt zich bezig met onderdelen voor Franse auto’s.

Heel veel informatie geeft Renault nog niet weg. Met de R4 e-Plein Air viert Renault de tiende verjaardag van het ‘4L International‘-evenement, waarbij jaarlijks honderden Renault 4-eigenaren elkaar opzoeken. Zoals de naam van de e-Plein Air doet vermoeden is de motor geheel elektrisch. Het is de power-unit uit de Renault Twizy. Heel erg snel is de Renault 4 e-Plein Air dus niet, maar dat hoeft ook niet. Het is de perfecte auto om op een warme morgen even van je megajacht naar de bakker te rijden voor een paar verse baguettes en croissants.