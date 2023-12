Deze twee C-Klasses zijn C63 AMG uitgevoerd

C63 uitgevoerd is bijna net zo tof als de echte, nietwaar?

Het is voor de zelfverklaarde purist natuurlijk complete heiligschennis om je auto eruit te laten zien als een ander (sneller/duurder) model. Maar kom op jongens, de OEM-afficianados mogen alles origineel laten. Er zijn veel mensen die het wel leuk vinden om hun auto naar eigen smaak aan te kleden.

Want in sommige gevallen kan het zo zijn dat je het dikke topmodel het gaafste vindt om te zien, maar dat je geen zin hebt in een extreem hoog verbruik, torenhoge onderhoudskosten en exorbitante verzekeringspremie. Waarom dan niet gewoon een huis- tuin en keukenmodel kiezen en dan die een beetje verbouwen? Nou, het zal je niets verbazen, maar ook dat kost dus (veel) geld. Je kan ook gaan zoeken naar een auto waarbij de vorige eigenaar dat al heeft gedaan.

Een van de auto’s die iedereen unaniem superdik vindt, is de Mercedes C63 AMG. Een compacte sedan met een enorme 6.2 liter V8. Maar het is ook het voorkomen van de auto: de C63 is letterlijk heel erg dik.

C320 CDI C63 uitgevoerd

We beginnen met deze C350 CDI C63 uitgevoerd. het is een zilvergrijs metallic W204 uit 2007. Ooit begon deze auto zijn carriere als keurige zakenlimo in Duitsland. Maar nu is het een kopie van de C63 AMG. We moesten echt eventjes goed zoeken naar aanwijzingen dat het een een C63 uitgeoverde auto is in plaats van een echte.

Want de bumpers, voorschermen en zelfs de kenmerkende motorkap zijn aanwezig. De velgen lijken er ook op. Het is pas als je daarachter kijkt dat je ziet dat een fugazi is: er zijn namelijk relatief kleine remmen. Een ander dingetje waar je het altijd aan kan herkennen: de achterschermen. Die zijn nog standaard.

Ook lijken de velgen niet origineel te zijn en AMG leverde de auto standaard niet af op Landsail LS588-banden. Ondanks dat het geen echte is, is het alsnog een C320 CDI. Die heeft een 3.0 V6 turbodiesel met 224 pk, dus het is zeker geen stakker.

Leuk detail: een dubbel dakraam! Apart is dat er geen sportstoelen zijn, maar wel een afgeplat stuurwiel. Je kan de advertentie hier bekijken!

C350 C63 uitgevoerd

Dat geldt ook voor de benzinevariant. Deze doet er een enorme schep bovenop. De auto heeft namelijk een wide bodykit van Prior Design. Daarbij stelde Prior een duidelijk doel: een bodykit voor de C-klasse sedan die eruit ziet als een Black Series (die was er namelijk enkel en alleen als coupé).

In dit geval zijn er geen imitatiewielen, maar heuse Ispiri FFP2-velgen. Ze misstaan zeker niet. De banden zijn natuurlijk heerlijk komisch, want niemand bij AMG (of Prior Design) raadde het aan om de Aplus A610-band te monteren.

In dit geval heb je maar één zonnedakje, maar wel sportstoelen. Het stuur is dan weer niet afgeplat. In dit geval is het alsnog geen stumper overigens, de C350 is een heel erg fijne auto. Een atmosferische 3,5 liter V6 die 272 pk mobiliseert is in Nederland al meer dan voldoende natuurlijk.

En met een topsnelheid van 250 km/u kom je alsnog prima mee op de Autobahn. Je zult alleen eventjes het geluid van een V8 moeten nadoen. Bijzonder detail is dat deze auto een toerenteller op staat ‘6.2 V8’. Enfin, je kan de advertentie van de C350 hier bekijken!

Dus dan rest de vraag: moet je dit kopen? Ja, maar natuurlijk! Als je het toffe auto’s vindt, gewoon doen. De prijzen zijn niet mals, maar houdt er rekening mee dat zo’n ombouw ook al vrij prijzig is. Daarbij zijn het dikke zescilinders, dus het zijn alsnog prettige rijmachines. Alleen moet je bij het meetings rustig aan doen, want mensen verwachten veel auditief spektakel dat deze auto’s niet kunnen leveren.

Check wel eventjes ons Autoblog Aankoopadvies: