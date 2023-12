Toch fouter dan verwacht: Range Rover RV650 Edition 01/01

De Range Rover RV650 Edition 01/01 is een tikkeltje fout, maar dat is gewoon goed tegenwoordig.

Met dure objecten is de scheidslijn tussen goed en fout heel erg dun. Kijk maar naar horloges. Een mooi horloge mag best duur zijn, maar een dur klok is niet direct stijlvol. En het is vaak ook een kwestie van uitvoering en formaat. Als je een enorme gouden joekel aan je pols hebt hangen die de tijd voor je verklapt, gaat het vooral om het etaleren van het object aan kwestie. Let wel: dat hoeft zeker niet aan anderen te zijn, sommige mensen vinden dat gewoon mooi voor henzelf.

Voor hen is er dan ook de Range Rover RV650 Edition 01/01 van Manhart. De tuners uit Wuppertal zijn weer lekker bezig geweest met een projectje.

Een tijdje geleden gaven ze al aan te zullen gaan werken aan de meest recente generatie van de Range Rover, de L460 voor kenners. Toen kregen we een hoop plannen en twee renders, nu is de auto er dan echt!

Compliment

En laten we maar beginnen met een compliment: de auto is fouter dan we hadden durven inschatten. Met auto’s is het net als met muziek en is het geen probleem als het fout is, het maakt het eigenlijk alleen maar leuker.

De Manhart Range Rover RV650 is speciaal gebouwd in opdracht van een klant uit het Midden-Oosten. Daar kunnen ze de zwart met gouden kleurstelling wel waarderen.

Het doet wat denken aan een JPS-livery, dus zo erg is het niet. De wielen zijn speciale Manhart Forged Line-lichtmetalo’s. Ook ligt de über-Range Rover iets lager op de grond. Het mag duidelijk zijn dat deze auto geen pretenties heeft om ook maar iets klaar te spelen in het terrein.

Motor Range Rover SV650 1 of 1

Op asfalt kom je gelukkig goed uit de voeten. De motor van de Range Rover is afkomstig van BMW en daar weten ze bij Manhart wel raad mee. Onder de kap huist namelijk de bekende N63B44TU3 die we kennen van de ’50i’-modellen van BMW.

Standaard is de motor al goed voor 530 pk en 750 Nm, maar na de Manhart kuur stijgt dat naar 653 pk en 900 Nm. Op welke manier Manhart dat voor elkaar krijgt, zijn ze niet helemaal wel duidelijk. Wel dat er een MHTronik-module is geplaatst en een sportuitlaat met vier dikke pijpen. Verfrissend om eens ‘echte’ uitlaten te zien.

Het hoogtepunt is gek genoeg niet de enorm krachtige motor of het bijzondere exterieur. Nee, dat is het interieur. Dat is namelijk heerlijk over de top proud to be fout. Het is een combinatie van bordeauxrood, zwart en goud leder met eveneens gouden accenten voor de sierlijsten en panelen. van dit exemplaar blijft het bij 1 exemplaren, maar speciale verzoekjes kun je altijd doen bij Manhart.

