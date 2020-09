Deze twee provincies krijgen duizenden nieuwe laadpalen - Autoblog.nl

Bang voor range anxiety? In deze twee provincies moet dat over enkele jaren voorbij zijn.

Het blijft – al dan niet terecht – een van de grootste bezwaren van de elektrische auto: de range anxiety. De angst dat je in je Kia e-Niro stapt en ineens geen accuduur hebt. Dat je stil komt te staan langs de kant van een drukke snelweg en een sleepdienst moet bellen om weer op pad te kunnen gaan, zoiets.

Die angst wordt steeds minder reëel – en is inmiddels bijna irreëel – omdat bijvoorbeeld de auto’s een steeds grotere accuduur kijken. Nu wil energieleverancier Vattenfall echter nog een flinke duit in het zakje doen om die angst onder burgers nóg verder weg te nemen. Ze gaan in Limburg en Noord-Brabant namelijk achtduizend openbare laadpalen neerplempen.

Hiervoor hebben ze een aanbesteding gewonnen van de twee provincies. Ze gaan dan ook samenwerken met de lokale overheden om bijvoorbeeld aangevraagde laadpalen neer te zetten. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat jij nooit meer een laadpaal hoeft aan te vragen.

De Zweedse energieleverancier werkt namelijk samen met de Technische Universiteit van Eindhoven en de Hogeschool van Amsterdam om het SparkCity-model te ontwikkelen. Hoe het werkt staat vast ergens op hun site, maar het komt er op neer dat Vattenfall straks moet kunnen voorspellen waar een laadpaal nodig is, voordat jij überhaupt je Tesla hebt besteld. Binnen een straal van 250 meter moet SparkCity precies kunnen voorspellen waar een laadpaal wel of juist niet nodig is.

Tegen 2024 moeten de achtduizend laadpunten geplaatst zijn. In Limburg en Noord-Brabant rijden nu respectievelijk 2500 en 19.600 ev’s rond. Tegen 2025 moet dit volgens de voorspellingen respectievelijk 21.000 en 86.000 zijn. In heel Nederland staan nu volgens de ANWB 50.000 openbare laadpalen.

