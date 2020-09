We kopen nu net zoveel nieuwe auto's als in de hippietijd - Autoblog.nl

Dat het slecht gaat met de autoverkoop, dat wisten we al. Nu blijkt echter dat we net zoveel nieuwe auto’s kopen als we in de hippietijd deden.

Naast een kleine plus in juli, blijft de Nederlandse autoverkoop nogal dramatisch. Vorige maand was er immers weer een flinke dip te zien, het is momenteel dan ook maar de vraag of we dit jaar nog gaan plussen. De cijfers zijn zelfs zo dramatisch, dat het volgens de ING een historisch dieptepunt gaat worden. Dat zei ING-sectoreconoom Rico Luman bij de BNR Nationale Autoshow.

Dat was echter niet zijn meest opvallende claim bij de radio. Luman zegt namelijk dat wij relatief tot de bevolking, nu net zoveel nieuwe auto’s kopen als dat we in de jaren 1969 en 1968 deden. Met andere woorden, we kopen nu net zoveel auto’s als dat we in de hippietijd deden.

Het gekke is alleen dat het Nederlandse wagenpark alsmaar blijft groeien. Op dit moment hebben we 8,7 miljoen auto’s rondrijden. En als niemand meer nieuwe auto’s koopt, waar komen die dan vandaan? Simpel, we worden steeds meer een occasionland. Luman ziet dan ook dat we in Nederland steeds meer tweedehandsauto’s aan het kopen zijn.

Je zou dan misschien kunnen denken dat de prijzen van occasions gaan stijgen, maar dat is niet wat de econoom in de cijfers terugziet. Die prijzen zijn juist stabiel gebleven. Hoe dat kan, weet hij niet. Het lijkt erop dat er op dit moment nog voldoende aanbod is in de markt, al geeft hij wel aan dat die prijzen op een gegeven moment wel moeten stijgen, ‘als we met z’n allen tweedehands blijven kopen’.

Of die vraag naar nieuwe auto’s zo dramatisch blijft? Luman verwacht van niet. Hij denkt dat het volgend jaar wat gaat herstellen en dat het dieptepunt nu wel echt achter ons ligt. En daarvoor kijkt hij naar één wagen in het bijzonder, de Volkswagen ID.3. Die elektrische hatchback moet volgens de econoom ‘wel een van de steunpilaren gaan worden, ook van volgend jaar’. Om zo de nieuwkoop, ook bij consumenten, ‘weer van de grond te kunnen krijgen’. Een zware last dus voor de Volkswagen ID.3. Een taak die het zal kunnen volbrengen? Volgend jaar weten we meer.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Mercedes-Benz-woordvoerder Koert Groeneveld vertelt over de nieuwe S-Klasse. En Wouter test de nieuwe Ferrari Roma.

Foto: Citroën Hippies van @Citrofiel via Autojunk.nl.