Nederlanders willen zowel méér als minder Volkswagen Golfs - Autoblog.nl

Vraag je Nederlanders of ze meer of minder Volkswagen Golfs willen, dan krijg je een vrij onduidelijk antwoord.

We hebben het eerder vandaag gehad over de het autopark van Nederland. Deze stijgt nog, ook al worden er nog amper nieuwe auto’s meer gekocht. Opvallend, maar niet onmogelijk. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld dat mensen gewoon veel auto’s uit het buitenland importeren.

Neen, zeggen BOVAG en RDC vandaag. In de eerste acht maanden van 2020 zijn namelijk niet eens 125.000 auto’s geïmporteerd, terwijl er ruim 175.000 zijn geëxporteerd. Netto heeft Nederland dus minder auto’s overgehouden aan die internationale handel van auto’s.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ene virus, waardoor eerder dit jaar de RDW grotendeels dichtging. Het keuren van importauto’s was niet meer mogelijk, dus kon je er ook niet eentje meer op geel kenteken zetten. Daardoor is in vergelijking met vorig jaar, het aantal importauto’s met 18 procent gedaald. De export is eveneens gedaald, al is de daling hier met 10 procent wel iets lichter. Beide cijfers zijn inmiddels wel weer aan het stijgen.

Volkswagen Golf

In de cijfers zien we echter ook een opvallend beeld als het gaat om de meest geïmporteerde en de meest geëxporteerde auto’s van Nederland. Het gaat in beide gevallen namelijk om de Volkswagen Golf. Nederlanders blijken dus zowel méér als minder Volkswagen Golfs te willen. Het nettoresultaat is dat we meer Golfjes exporteerden dan dat we importeerden.

Waardoor de auto twee keer op nummer 1 staat? Dat zeggen de twee partijen niet. Vermoedelijk gaat het om oude Golfjes die naar het buitenland worden geëxporteerd, of diesels die hier niet meer zo interessant zijn. De geïmporteerde Golfs zijn waarschijnlijk relatief jonge auto’s, die vanwege de torenhoge belastingen op nieuwe auto’s hier niet zo interessant zijn.

Als we verder kijken naar de lijstjes, dan valt de op een na meest geïmporteerde auto op. Dat gaat namelijk ook om een Volkswagen, alleen dan de Polo. Hiervan werden met 5.407 stuks, vijf auto’s minder geïmporteerd dan van de Golf. De rest van deze top tien is een mix van crossovers en hatchbacks. Het export-lijstje staat weer vol met sedans en hatchbacks. Zo zie je maar weer: sedans zijn oud, crossovers zijn hip.

Meest geïmporteerde modellen tot nu toe Volkswagen Golf 5412 stuks Volkswagen Polo 5407 stuks Nissan Qashqai 2581 stuks Renault Captur 2422 stuks Ford Focus 2143 stuks Volkswagen Tiguan 1976 stuks Fiat 500 1888 stuks Ford Fiesta 1861 stuks Mini One/Cooper 1827 stuks Toyota Yaris 1822 stuks

Meest geëxporteerde modellen tot nu toe Volkswagen Golf 7254 stuks Peugeot 308 6259 stuks Opel Astra 4996 stuks Volkswagen Passat 4914 stuks Renault Megane 4465 stuks Škoda Octavia 4044 stuks BMW 3 Serie 3685 stuks Ford Focus 3600 stuks Renault Clio 3144 stuks Audi A4 3125 stuks

Foto: Roadtrip 2019 van @Brim, via Autojunk.nl.