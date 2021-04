Deze tweedehands GT's maken (extreem) hebberig - Autoblog.nl

Een sportwagen, maar dan wat met meer stijl en comfort: dat zijn ingrediënten voor een zeer begeerlijke auto. Zoals deze drie occasions.

Auto’s die je hart sneller laten kloppen zijn vaak niet de meest praktische en bruikbare auto’s. Gelukkig zijn er ook auto’s die een mooi compromis maken op dit vlak: Gran Turismo’s. Deze auto’s bieden de looks en de beleving van sportauto’s, maar kunnen indien gewenst ook gewoon dienst doen als daily driver. We vonden drie begeerlijke exemplaren die momenteel in Nederland te koop staan bij Vossestein Exclusive.

Aston Martin Vanquish

Bouwjaar: 2014 – Kilometerstand: 24.910 km – Prijs: €143.500

De GT is onlosmakelijk verbonden met Aston Martin (of andersom). De DB9 werd alom geroemd als een van de fraaiste auto’s in deze categorie. Het was dus een lastige opgave om deze te overtreffen qua design, maar de Vanquish is daar toch in geslaagd. Volgens ondergetekende in ieder geval. Dit exemplaar uit 2014 heeft geen spannende exterieurkleur, maar bij een GT hoeft dat ook niet.

Bij het openen van het portier wordt deze uitvoering wel interessant. Met donkerrood leer en stiksels in een diamantpatroon is het een weelderige bedoening. Het vierkante stuur á la Aston Martin One-77 blijft ook bijzonder.

Naast het fraaie design is de belangrijkste reden dan GT’s van Aston Martin zo begeerlijk zijn onder de motorkap te vinden. Daar huist een 6.0 V12 die 574 pk produceert. Dit zorgt ervoor dat deze Gran Turismo in 3,8 seconden de 100 km/u aantikt en belangrijker nog: dat deze een fenomenaal geluid voortbrengt.

Ferrari 599 GTB HGTE

Bouwjaar: 2009 – Kilometerstand: 35.435 km – Prijs: €137.500

De Ferrari 599 GTB hanteert het zelfde recept als de Vanquish. Ook dit is een GT met een V12 voorin, maar dan op z’n Italiaans. Dit specifieke exemplaar is niet de eerste de beste 599 GTB. Dit is er eentje met het optionele HGTE-pakket, wat staat voor Handling Gran Turismo Evoluzione. Met onder meer stijvere veren, een stijvere stabilisatorstang en een verlaging van 10 mm leent deze versie zich (indien gewenst) nog wat beter voor sportief rijgedrag.

Aan de buitenkant kun je de HGTE het makkelijkst herkennen aan de 20 inch vijfspaaksvelgen. In het interieur is deze uitvoering van een dosis extra carbon voorzien. Ook niet onbelangrijk: de uitlaat is aangepast, wat zorgt voor een verbeterde soundtrack. Lekkere upgrades dus. De eerste eigenaar had ook een goede smaak, want dit exemplaar is uitgevoerd in een buitengewoon fraaie blauwe kleur. Dit is hoe je een GT van Ferrari samenstelt.

Maserati GranTurismo MC Stradale

Bouwjaar: 2012 – Kilometerstand: 42.845 km – Prijs: €74.950

Een auto die natuurlijk niet mag ontbreken als we het over Gran Turismo’s hebben: de GranTurismo. Deze specifieke auto kost ongeveer de helft van de Aston en de Ferrari, maar is ook heel begeerlijk. De Maserati GranTurismo kan in ieder geval qua looks en geluid wedijveren met de eerdergenoemde GT’s.

Ondanks de (relatief) lage prijs is dit ook een vrij zeldzame auto. Dit is namelijk een MC Stradale. Deze versie is wat meer sportwagen en wat minder GT. Daar zorgen onder meer een aangescherpt onderstel, 10 pk extra vermogen en carbon-keramische remmen voor. In het interieur zijn carbon kuipstoelen uit de Enzo en de MC12 gemonteerd en hebben de achterste stoelen het veld moeten ruimen in het kader van gewichtsbesparing. Later is de MC Stradale overigens nog wel als vierzitter geleverd, maar dit is een van de 497 exemplaren met slechts twee stoelen.

Foto’s: Vossestein Exclusive/Wax’M