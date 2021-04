Red Bull heel vaak vooraan in 2021, aldus Hamilton - Autoblog.nl

Volgens Hamilton is Red Bull is super-mega favoriet.

Het houdt niet op, niet vanzelf. De frase is inmiddels het cliché-stadium voorbij, maar niet minder van toepassing. Het gaat namelijk om Lewis Hamilton, die weer eens een paar sappige uitspraken heeft gedaan.

Daar is op zich niets mis mee, de zevenvoudig wereldkampioen praat graag en lijkt zichzelf ook graag te horen. Een terugkerend fenomeen is dat hij zichzelf bijna altijd lijkt in te graven in underdog-positie. Nu is daar an sich niet zoveel mis mee. Vertel een vrouw (of man) dat je belachelijk slecht bent onder de lakens en het kan alleen maar meevallen, nietwaar?

Hamilton vindt Red Bull supersnel

Maar als je zolang de sport hebt gedomineerd als Hamilton dat heeft gedaan, dan begint ongeloofwaardigheid op te borrelen. Aan het uiterst goed geïnformeerde Autosport laat hij het volgende weten:

Ik ben zeer verheugd en superblij voor de fans dat zij in hun nopjes ermee zijn. Ik denk dat de situatie precies is wat de fans al heel erg lang en heel erg graag willen zien. Uiteraard hebben we slechts één race gehad, dus we weten niet wat de toekomst brengt. Met de snelheid die Red Bull heeft, zullen ze veel vaker vooraan staan dit seizoen. Uiteraard gaan we zo hard mogelijk werken om dat te voorkomen. Ik hoop echt dat ik veel meer van dit soort races met Max en Valtteri mag beleven. Er is nog een lange weg te gaan, 22 races. Heilige poep! Ik ben grijs aan het einde van dit seizoen! Lewis Hamilton, is heel blij dat hij niet wint in 2021. Oh.

Kortom, Lewis doet het weer eens een keertje. In principe is het andere team dus favoriet, tenzij ze enorm hard werk leveren. Denk aan de update van de Mercedes W10 in 2019. In de eerste paar races leken er een paar haarscheurtjes te bekennen bij de Zilverpijlen. Na de update een paar races later, in Spanje 2019, waren alle mogelijke nadelen van de Mercedes bolide eruit gepoetst.

Komt Mercedes terug?

De kans dat dat dit jaar weer gaat gebeuren is uiterst klein. Niet alleen zit Red Bull er veel dichter op dan normaal, ook Horner en de zijnen zullen met updates komen. Daarnaast is er het verschil in ‘rake’ van de auto’s. Als Mercedes (en Aston Martin) dat wil aanpakken, dan zullen ze de complete filosofie van de auto moeten opnieuw ontwikkelen én een nieuwe wielophanging.

Dat eerste is bijzonder lastig, het tweede gedeelte is eigenlijk niet mogelijk binnen het reglement. Het kan dus echt heel spannend worden. Overigens is niet alleen Hamilton van mening dat Red Bull zeer sterk is, ook technisch man Andrew Shovlin van Mercedes liet al aantekenen dat ze het heel erg zwaar kunnen krijgen.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Wat denk jij? Zijn ze aan het ‘sandbaggen’ bij Mercedes? Of hebben ze nu echt geen marge meer? Laat het weten, in de comments!