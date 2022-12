Deze überfoute S-klasse kun je nu echt bestellen bij Mercedes

De Mercedes-Maybach S-klasse Haute Voiture komt af fabriek met hoogpolig tapijt en blauwe putdeksels. Jazeker!

Mercedes is normaalgesproken een merk die niet erg uit de band springt met uitvoeringen. Met een zwarte of zilvergrijze auto doe je al gek genoeg, is het motto. Het interieur van een Mercedes is ook 99 van 100 keer stemmig zwart.

Das Haus laat zich nu echter van hun frivole kant zien, met de Mercedes-Maybach S-klasse Haute Voiture. We zagen deze auto eerder dit jaar al als concept, maar nu is er een productieversie. Dat betekent dat je de S-klasse dus daadwerkelijk zo kunt bestellen.

Aan de buitenkant kun je de S-klasse Haute Voiture herkennen aan de two-tone kleurstelling, in de kleuren donkerblauw en goudroze. Deze kleurstelling is ook doorgevoerd naar de velgen, want je ziet het goed: deze S-klasse heeft donkerblauwe putdeksel-velgen.

In het interieur is Mercedes pas echt los gegaan. Met wit, donkerblauw, goud en een druk ruitjespatroon is het een bonte boel binnenin de S-klasse Haute Voiture. Voor de vloermatten is er gebruik gemaakt van mohair, de wol van angorageiten. Het enige wat nog ontbreekt is walvispenisleer.

Motorisch gezien is de Haute Voiture natuurlijk de dikste versie, de S 680 dus. Dit is de enige variant die nog een ouderwetse V12 heeft. Die is goed voor 612 pk en een riante 900 Nm aan koppel. Het is wel een mild hybrid, om het verbruik nog een klein beetje binnen de perken te houden.

Het zal niemand verrassen dat de S-klasse Haute Voiture in beperkte aantallen wordt gebouwd. Na 150 stuks houdt Mercedes het voor gezien. Een prijskaartje is nog niet bekend, maar een standaard Maybach S 680 kost al minstens €328.000. Als er exemplaren naar Nederland komen, zal de prijs waarschijnlijk over de vier ton gaan.