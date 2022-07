Maybach’s verkopen als warme broodjes

Maybach’s zijn fouter dan ooit, en dat werkt blijkbaar.

Het oprichten van submerken is de laatste tijd aardig populair in de autowereld, maar Mercedes deed het twintig jaar geleden al. Met Maybach wilden ze Rolls-Royce en Bentley het leven zuur gaan maken. We weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen.

Na zo’n blamage leek het merk Maybach voorgoed dood te zijn, maar in 2015 bliezen de Duitser Maybach tóch weer nieuw leven in. Dit keer niet als merk, maar als label. Mercedes-Maybach was geboren.

Dit blijkt wél een goede move te zijn geweest van Mercedes. Met de Maybach S-klasse en sinds kort ook de Maybach GLS doet Mercedes goede zaken. Beter dan ooit, zo blijkt vandaag.

Mercedes maakt namelijk de resultaten van Q2 bekend en daarbij valt vooral Maybach in positieve zin op. De verkopen van het submerk zijn met 25% gestegen ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden er maar liefst 4.400 Maybach’s afgeleverd in het afgelopen kwartaal.

Om deze cijfers even in perspectief te plaatsen: dat zijn meer auto’s dan Maybach in haar twaalfjarig bestaan als merk aan de man wist te brengen. Al zegt dat misschien meer over hoe dramatisch de verkopen destijds waren.

Sowieso doet de nieuwe S-klasse het erg goed. Mercedes leverde het afgelopen kwartaal 21.700 exemplaren af, waarmee dit het beste tweede kwartaal ooit is voor de S-klasse. Dat terwijl er van de meeste andere modellen juist minder exemplaren zijn geleverd. Over de gehele linie zaten de verkopen van Mercedes namelijk met 16% in de min.

Om terug te komen op Maybach: dit succes smaakt naar meer. Mercedes gaat het Maybach-gamma daarom verder uitbreiden. Er komt ook een Maybach SL, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. En, hoe kan het ook anders: er is ook een volledig elektrische Maybach op komst. 10 jaar geleden had niemand het kunnen denken, maar Maybach is dus weer springlevend.

Of dat een beetje bevalt, zo’n Maybach? Wouter vertelt het je in de onderstaande rijtest: