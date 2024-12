Verstappen: “Concurrentie heeft valsgespeeld”

Say it ain’t so! Onze held Max Verstappen claimt dat zijn concurrentie dit jaar heeft valsgespeeld.

Hoewel het er in het voorjaar niet zo uitzag, werd het seizoen van 2024 alsnog een bewogen jaar in de koningsklasse van de autosport. Opeens was de dominantie van Red Bull en Max Verstappen voorbij. Onze held had geluk dat hij een mooi buffertje had opgebouwd aan het begin van het seizoen. En dat zijn concurrenten de buit verdeelden toen hij 10 wedstrijden op rij niet won. Door het maximaliseren van zijn eigen kansen, sleepte onze held zo alsnog de titel binnen. Zo makkelijk als het in 2022 en zeker 2023 ging, was het echter zeker niet.

Max kijkt nu bij de Telegraaf terug op zijn seizoen. En daarbij doet hij een paar opvallende uitspraken. Zo verwacht MV1 niet te winnen volgend jaar als het team geen grote stappen zet in de winter:

Als we zo doorgaan, word ik volgend jaar geen kampioen. Zo simpel is het. We moeten echt stappen maken om komend seizoen competitief te zijn. Dat weten we allemaal.

De RB20, die wil hij liefst nooit meer aanraken. Ook onthult Max dat hij in Monza wat grafieken onder ogen kreeg waarmee hij persoonlijk het probleem van de RB20 identificeerde. Het is een beetje zoals Louis van Gaal ooit persoonlijk die bus ontworp van het Nederlands elftal.

De meest boude uitspraak die Max doet is echter zonder twijfel de stelling dat de concurrentie vals heeft gespeeld. MV1 windt er geen doekjes om:

Er zijn dingen op de achtergrond gebeurd, waardoor we in bepaalde races totaal geen kans hadden. Dat weet ik zeker, maar niemand zal dat ooit toegeven.

Vermoedelijk doelt Max op McLaren, het team dat een jaar geleden volgens geruchten nog een Red Bull motor wilde hebben. Team oranje moest uiteindelijk de achtervleugel aanpassen vanwege een foefje omtrent het DRS-systeem. Maar er waren ook geruchten dat Lando en Oscar met wat water in de bandjes rondreden, om die langer in het optimale window te houden. Max doet dus een ‘j’accuse‘. Mag dat, of moet je dan ook hard bewijs aanleveren? Laat het weten, in de comments!