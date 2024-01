Volvo V70 occasion is rood én het een zes-in-lijn!

Deze V70 occasion is rood en voorzien van een epische zescilinder.

De wintersport staat weer voor de deur. Het is altijd hetzelfde liedje. Je propt je auto tot de nok vol met bagage, monteert een dakkoffer en zet er winterbanden onder. Vervolgens ga je in zo’n veel te zwaar beladen auto de Autobahn onveilig maken. Hard rijden in Duitsland is geweldig, maar in veel gevallen is het wel uitkijken voor zwaar bepakte Nederlanders die er achter komen dat hun auto ineens heel anders rijdt.

Tja, dan had je maar niet een 1.6 spaardiesel moeten kiezen in je Volvo V70. Nee, je had de dikste versie moeten kiezen, zoals deze V70 met 3.2 zescilinder. Kijk, dan had je ineens 238 pk tot je beschikking. Het is ook nog eens een zes-in-lijn, dus met een ongelooflijk mooie loopcultuur.

Rode V70 occasion mét zescilinder!

We komen deze motor heel erg weinig tegen in Nederland voor de V70. Logisch, want 3.2 liter cilinderinhoud is een beetje overkill voor ons platte landje. Maar als je met gezin, bagage, skibox en dergelijke op pad bent,. is het juist lekker om een beetje power over te hebben.

Maar het is niet alleen de motor die zeldzaam is, de kleur is dat al helemaal. Het is namelijk een rode V70! En rood staat heel erg goed op deze generatie Volvo’s. Niet onaardig bedoeld, maar Volvo’s zijn vrij snel een tikkeltje belegen en met zo’n knallende kleur pak je dat keihard aan!

Niet eens zo gek duur

En er is geen reden om deze rode V70 occasion te laten staan. Het is gelukkig een youngtimer, dus de brandstofkosten kunnen op de zaak. Gezien het verbruik (wees blij als je 1 op 8 haalt) is dat wel zo handig. Het is gelukkig een automaat én je hebt vierwielaandrijving, dus het is lekker rijden.

De kilometerstand valt reuze mee: iets meer dan anderhalve ton. In dat licht bezien is de vraagprijs van € 14.750 nog niet eens zo héél erg gek. Ja, het is veel voor een V70 van 17 jaar oud, maar je hebt wel een rode V70 met een zes-in-lijn. Veel beter gaat het niet worden, hoor. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

