Deze V-klasse is de Maybach onder de busjes

En dat geldt niet alleen voor de buitenkant.

Het Maybach-label is al uitgebreid naar de GLS, maar een Maybach V-klasse is waarschijnlijk nog een brug te ver. Een busje past misschien niet helemaal bij het imago dat Maybach wil uitstralen. Toch is het idee van een Maybach-busje niet zo gek. Je zou dan een zee van luxe én een zee van ruimte hebben.

Daarom is er een toko die gewoon zelf een Maybach V-klasse heeft gemaakt. Bij het Amerikaanse Wires Only hebben ze een opvallend blauw exemplaar in de aanbieding. Deze heeft een complete Maybach-make-over gekregen.

Alle uiterlijke Maybach-kenmerken zijn aanwezig: de grille met verticale spijlen (afkomstig van de Maybach GLS), de bling bling voorbumper, de veelspaaks velgen en de two-tone lak. Alleen de babyblauwe kleur past niet helemaal bij Maybach.

Bij een Maybach gaat het niet alleen om uiterlijk vertoon, de binnenkant is minstens zo belangrijk. Ook dat is wel in orde bij deze V-klasse. Achterin zijn twee vorstelijke captain seats te vinden. Met een koelkast tussen de stoelen en een gigantisch scherm kun je doen alsof je thuis bent.

Het dashboard is misschien niet op S-klasse-niveau, maar met carbon en bruine leren bekleding heb je niet direct het gevoel dat je in een busje zit. Het dashboard is ook niet heel belangrijk verder, want dat zie je toch niet als je achterin zit.

De conversie is het werk van het Amerikaanse HQ Custom Design en de auto staat te koop bij het eveneens Amerikaanse Wires Only. Volgens hun website kunnen zij grote namen als Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Drake en Quentin Tarantino tot hun klanten rekenen. Wie weet rijdt een van hen straks in dit busje rond. Al zal Leo tegenwoordig waarschijnlijk voor een EQV gaan.

Bij een Maybach V-klasse hoort ook een bijpassend prijskaartje: Wires Only vraagt er 269.000 dollar voor. Volgens de huidige koers is dat 248.000 euro. Hiermee praten we dus echt over Maybach-geld. Sterker nog: op dezelfde website staat een gloednieuwe Maybach S 580 te koop voor 10.000 dollar mínder.