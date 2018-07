Waan je koning camping in deze camper met garage

In weelde en luxe kamperen, Vario Mobil helpt je.

Kamperen kan op vele manieren. Een tent in je auto proppen, een vouwwagen of caravan achter je auto hangen of gewoon een camper: op één van die manieren reizen Nederlanders rond deze tijd van het jaar weer massaal naar het buitenland om te genieten van een tijdelijk primitief verblijf. Voor wie dat leuk klinkt, maar niet kan genieten van een leven zonder luxe, biedt een Duits camperbedrijf genaamd Vario Mobil de oplossing.

Neem bijvoorbeeld deze Vario Perfect (zo heet ie echt). De grootste variant daarvan, in “Premium” trim, heeft alles wat je hartje begeert. Luxe meubels en uitrusting, groot formaat en een leuke extra: je kunt je auto achterin parkeren. Dat kennen we wel, maar de Perfect is ietsje kleiner, geloof het of niet. En omdat de auto achterin past, kan die auto ook iets groter zijn. Formaat A-Klasse, zegt Vario, maar een SL past dus ook.

Zoals bij veel van dit soort campers is de basis een vrachtwagen, zodat het geheel nog een beetje vooruit te krijgen is. Met een 430 pk sterke Mercedes-motor komt de Perfect niks tekort. Een leuk extraatje voor het “Amerikaanse” effect is dat de zijwanden kunnen uitschuiven voor extra ruimte.

Een kampeerstijl als deze is wel vrij prijzig, getuige het prijskaartje van 1.230.000. Je gaat je dan afvragen of je voor dat geld niet gewoon met die SL zelf naar de Rivièra kan cruisen. Dan is er geld over om elke nacht door te brengen in een vijfsterrenhotel. Maar goed, zo’n camper is wel het coolste wat je op een camping te zien gaat krijgen.