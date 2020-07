Dit zijn de 9 beste campers van het jaar

Wat is er fijner om mee op vakantie te gaan dan een rijdend huis? Met één van de negen campers van het jaar kan je in alle luxe op vakantie gaan.

We hebben jullie al laten genieten van een serie gave auto’s om mee op vakantie te gaan, het is immers de Autoblog Vakantieautoweek 2020. En cabrio’s, stationwagons en dergelijken zijn leuk, maar er is maar één soort ‘auto’ waar vakantie centraal staat. Campers.

Beste campers

Daarom moet daar ook even een overzicht van komen, bijvoorbeeld door de beste van 2020 te pakken. Er passeert een hoop de revue hier op de site, maar zijn dat de beste campers? Een hoop ervan zijn leuk, maar sommigen zijn niet ideaal, sommigen zijn duur en sommigen zijn hier niet makkelijk leverbaar. Maar ja, ga maar eens alle camperbedrijven bij langs om te kijken welke de beste zijn. Dan krijg je ook nog vaak het antwoord ‘dat ligt eraan waarnaar je zoekt’.

Verkiezing

Gelukkig is daar de NKC, die jaarlijks de beste campers op een rij zet. Zo krijgen we een makkelijke ingang naar de wereld van huizen op wielen. Dit zijn de genomineerden en winnaars voor de beste camper van het jaar.

Westfalia James Cook Classic

Westfalia kennen we van de welbekende compacte campers. De naam prijkt vaak op de compacte VW Transporters met vouwdak. Dat is echter maar een greep uit het portfolio van de Duitse camperbouwer. Eén van de grootste bussen die ze aanpakken is de Mercedes Sprinter, deze noemt Westfalia de James Cook. Je kunt hem krijgen met een verhoogd dak (HD), een vouwdak (AD) of een normaal dak, zoals de Classic. Door het geringe formaat van de Classic wordt die dan ook neergezet als een soort offroad-camper, met dikke banden, verhoogde veren en een bullbar voorop.

Vanbinnen is het duidelijk dat het om een kleine camper gaat, de binnenruimte is 1,90 meter hoog. Dat houdt niet over, helemaal voor Nederlanders. Het bed van 2,07 meter lang kan inklappen indien je achter meer ruimte wil. Slim gebruik maken van ruimte, daar zijn de meeste campers wel goed in. Verder is de James Cook Classic met zijn 74.900 euro (Duitse prijs) gemiddeld geprijsd voor een camper van dit formaat, maar niet de goedkoopste.

Frankia Yucon 6.0

De tweede buscamper in deze lijst is eveneens een Mercedes Sprinter. De Frankia Yucon is beschikbaar in verschillende maten, afgebeeld is bijvoorbeeld de grootste met een verhoogd dak en lange wielbasis. Standaard is de Yucon precies even groot als de Westfalia James Cook, dus daar hoeft de afweging hem niet in te zitten.

De Yucon is wel een stukje duurder dan de James Cook, iets meer dan 83.000 euro. Frankia beweert daarom dat hun Sprinter-camper veel luxueuzer is. De camper is bedoeld voor twee personen die gewoon alle basisfaciliteiten hebben, waaronder een tweepersoons bed. Achterin wordt slim gebruik gemaakt van ruimte door een grote opslagruimte onder het bed te plaatsen. Mocht het koud worden, wat op wintersport natuurlijk kan, dan kan de Yucon gebruikmaken van een kachel die op elektriciteit en in nood zelfs op diesel loopt. Maar goed, veel camperbezitters willen de zon opzoeken, dus laten we hopen dat je die niet nodig hebt.

Dreamer Living Van

Als die Mercedes-ster je niet zo veel kan schelen, is de Dreamer Living Van gelijk een betere optie. Ja, het is geen premiumbusje maar ‘gewoon’ een Fiat Ducato, wat je gelijk merkt in de prijs: 67.500 euro. Maar het feit dat het een goedkoper busje is, is niet wat de Living Van een goede optie maakt.

Het interieur is dat wel. Het bed kan ook hier opvouwen om twee banken en een tafel te creëren. Dat zorgt voor een tweede zitgedeelte, naast een bank en de bestuurders- en passagiersstoel die kunnen draaien. Een nieuw fenomeen in de Living Van is een inklapbare kast, die zichzelf kan invouwen in de douchecabine. Wanneer je wil douchen, kan de kast zichzelf daar weer uit vouwen. Er is weinig echt aan te merken op de Living Van, vandaar dat dit de winnaar is van de beste campers is in de categorie buscampers.

Adria Compact Supreme DL

Een maatje groter vinden we de beste campers in de categorie ‘halfintegraal’. Voor leken: de voorkant is nog ‘gewoon’ het busje waar hij op gebaseerd is, de achterkant is alsof er een caravan op is geplakt. Een hogere prijsklasse, maar je merkt het in de binnenruimte. De eerste optie hier is de Adria Compact Supreme DL. Wederom een Fiat Ducato, deze vormt de basis voor vele grote campers. Toch is de Supreme helemaal niet zo gigantisch, een voordeel is dan ook dat het woongedeelte bijna niet breder is dan de Ducato zelf.

Vanbinnen merk je direct het voordeel van een halfintegraal: je hebt een zitgedeelte, een douchegedeelte, een kookgedeelte en een slaapgedeelte zonder ook maar iets op te vouwen. Ook hier draaien de bestuurdersstoelen zodat je met zijn zessen gezellig kunt kaarten, of zoiets. De Adria Compact Supreme DL is niet uniek ruim of uniek luxe, maar voor 74.990 euro wel een goede aanbieding voor een compacte doch ruime camper.

Bürstner Lyseo M Harmony Line 690G

Als het aan @jaapiyo ligt is dit de beste keuze, want én het is een premium basis (de nieuwe Sprinter) én hij heeft achterwielaandrijving! Maar ook volgens camping-experts en het volk is de meest luxueuze Bürstner Lyseo een goede optie. Naast de hoofdprijs in de beste campers in de categorie halfintegraal, hengelde deze ook de camper van het jaar-award van de ANWB binnen. Wie deze lijst ziet als consumentenadvies zal dan ook geïnteresseerd zijn in deze camper.

Wat de Lyseo M Harmony Line een goede camper maakt is dus ten eerste de basis, want de nieuwe Sprinter biedt een breed scala aan veiligheidsvoorzieningen tijdens het rijden. Het door Bürstner ontworpen woongedeelte biedt net als de Adria voldoende ruimte voor een grote zitruimte met tafel en een slaapgedeelte. Ook heeft de Lyseo M een meubelstuk waar al je glazen (magnetisch) opgeslagen worden, samen met je flessen en een tv. Met 83.350 euro is het absoluut een dure camper, maar je krijgt een hoop ervoor terug.

Carado T338

Als de Lidl campers zou verkopen, zou de Carado T338 hun speerpunt worden. Het prijskaartje van net minder dan 60.000 euro klinkt veel te goedkoop voor een goede camper. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, het is ook iets minder dan bijvoorbeeld de Bürstner.

Prijs/kwaliteitverhouding is dan ook waar de Carado scoort. Een hoop zaken zijn standaard, ook bijvoorbeeld het panoramadak wat zorgt voor een lekkere lichte cabine. Alleen het niet standaard extra bed kan een dingetje zijn voor als je met meer dan twee mensen op vakantie gaat. De conclusie is simpel: de T338 behoort niet tot absoluut de beste campers, wel één van de goedkoopste.

Weinsberg CaraCore 700 MEG

De laatste categorie is integraalcampers. De onderliggende bus is hier iets moeilijker te herkennen (spoiler alert: het zijn allemaal Fiat Ducato’s). Het zorgt ervoor dat de campers slimmer gebruik kunnen maken van ruimte. Deze Weinsberg CaraCore is de eerste keuze.

Het is niet een overdadig luxe apparaat. Wel zorgt slimme ruimteverdeling voor een lekker ruim rijdend huisje. Er is bijna zeven meter waar gebruik van gemaakt kan worden en met een zitgedeelte voorin, een keuken in het midden en een bed achterin heb je een soort all-inclusive woonkamer. Qua opslag wordt er gesproken van een garage, onder het bed achterin. Zo kun je ook je fiets kwijt, of iets anders wat normaliter veel ruimte opslokt. Voor net iets meer dan 76.000 euro is de Weinsberg prima geprijsd in zijn klasse. Het beste is soms het gemiddelde, daarom is de Weinsberg de beste camper in de klasse integraal.

Itineo RC 740

Op papier lijken alle campers in deze klasse op elkaar. De RC 740 is bijna exact even duur als de Weinsberg, ook de dimensies en het gewicht komen grotendeels overeen. Waar Itineo op wil inspelen is entertainment: het bed kan worden omgebouwd tot een kleine bioscoopzaal met een projector. Het overdwars geplaatste bed zorgt voor meer ruimte voor douchegelegenheid.

Waarom je dan voor de Itineo moet kiezen is vanwege die bioscoop-gimmick, het probleem is dat het een optie is en dus niet bij de standaardprijs van net meer dan 76.000 euro hoort. Verder is het meer van hetzelfde. Omdat het daarom net als de Weinsberg een goed gemiddelde is, hoort de RC 740 toch bij de beste campers.

Laika Kosmo 909

Wil je gewoon een mooi, luxueus interieur, met goede binnenruimte, dan moet je de Laika Kosmo 909 kiezen. Nederlanders zien de 2,13 meter hoogte als een pluspunt, en terecht. Het interieur ziet er ook goed uit met het witte ‘diamant’-patroon op de bekleding.

Waarom de Laika dan niet de beste is, is wederom omdat er verder niet zo veel voor te zeggen valt. Het is een normale indeling met een middelgrote zitruimte, keuken en een gemiddeld bed. Want ook de Kosmo staat voor 76.000 euro klaar om op vakantie te gaan. Een goede optie, nét niet de beste.