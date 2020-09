Wansmaak du jour: peperdure Mercedes G63 occasion - Autoblog.nl

De LED-lampjes voorop is niet het enige rode op deze bijzondere Mercedes G63 occasion.

Ja, het is weer een Mercedes G-Klasse. Het handtasje van de SUV-wereld. Het is helemaal niet raar om hem een beetje anders aan te kleden dan de buurman. Dat kun je via Mercedes doen, andere bekleding of een ander kleurtje erop. Maar de keuzevrijheid is min of meer onbeperkt voor de G-Klasse.

Tuning

Want tuners doen de gekste dingen met van alles, maar vooral de Mercedes G-Klasse en diens ‘sportversie’ AMG G63. Een breed scala aan tuners heeft al wat gedaan aan de zeecontainer. Dat je dus nog unieker wil zijn dan het gigantische aanbod heftig aangepakte G-Klasses, moet je je in vreemde bochten wringen. Zoals deze Mercedes G63 als occasion.









‘Sinister’

Van buiten valt het in eerste instantie mee. Oké, matzwart, gigantische velgen, een dikke bumperset, maar dat kennen we van vele creaties. De rode LED-lampjes zijn al wat vreemder. Denk trouwens maar al vast even na wie deze auto heeft aangepakt, je kan vast wel het antwoord raden. Hint: de auto is minder opzichtig dan toen hij werd voorgesteld, toen had hij een camouflagewrap.















Startrooper

Het gaat namelijk om de Mercedes-AMG G63 ‘Startrooper’. Het interieur is…. laten we het smaakgevoelig noemen. Bijna alles is rood met slechts her en der een hard zwart contrast, of dat nou zwart leer of koolstofvezel is. Zelfs een sterrenhemel, normaal een leuke gimmick in stijlvolle Rolls-Royces, maakt de Startrooper er niet beter op. En om de vraag uit de vorige alinea te beantwoorden: de auto is een project van Mansory en designer Philipp Plein. De motor is nog de standaard 4.0 V8, maar levert in deze G63 850 pk. De kilometerstand is slechts 100 km.

Gelimiteerd

Het moet je ding zijn, maar het aantal mensen waarbij dat zo is was zeer gelimiteerd. Deze Mercedes G63 die als occasion wordt aangeboden is één van twintig stuks. Ja, er rijden dus nog 19 andere van deze gruwelen rond. De persfoto’s waren genomen in een exemplaar met zwart leer, dus gelukkig was het rood optioneel. Ondergetekende had het in ieder geval niet gekozen.

Peperduur

Maar goed, ondergetekende heeft ook niet zo’n grote zak geld om te investeren in deze Mercedes G63 occasion. Verkoper Hollmann, welbekend, wil er exclusief alles nog 499.800 euro voor hebben. Durf jij? Dan kun je terecht op de advertentie van de Startrooper.

