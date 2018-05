Deze Wrangler is voor de schietspelletjes-fanaat

Je moet de link maar willen leggen.

De Jeep Wrangler is zo’n icoon dat nooit uitsterft. Net als bijvoorbeeld de Mercedes G-Klasse is het nieuwste model van de Amerikaanse retro-offroader meer een voorzichtige evolutie. Je zou daarom bijna niet zien dat deze speciale editie gebaseerd is op het vorige model. Jeep presenteert de Wrangler MW3 Edition.

Wat dat is: een vrij normaal uitziende zwarte Wrangler met MW3 badges. Plus graflelijke grote Forgiato’s, groene LED-verlichting en andere groene accenten in de velgen en veren. Verder heeft de Jeep wat offroad-goodies meegekregen, maar of die handig zijn, met Forgiato’s en relatief dunne banden?

De auto is geïnspireerd op de First Person Shooter Call of Duty Modern Warfare 3. Niet een game die je snel associeert met auto’s, maar mocht je dat wel doen dan komt een Jeep natuurlijk wel snel ter gedachte. Nou ja, eigenlijk meer de Willys Jeep. Maar dat is mijn eigen ingeving.