Citroën-coureur ontslagen vanwege hoeveelheid crashes

Nu is het klaar, jongen.

Wanneer er over de verschillende disciplines binnen de autosport wordt gesproken, krijgt rally meer dan eens niet de verdiende aandacht. Zonde, want als het aankomt op puur racen op het randje, zijn er weinig disciplines die de essentie van autosport beter weten te raken dan in het wereldkampioenschap rally. Echter is het eenvoudig om over het randje te struikelen. Dit is precies wat Citroën fabriekscoureur, Kris Meeke, regelmatig deed en zijn carrière bij de Franse equipe nu de nek om heeft gedraaid.

Voorafgaande aan de Rally Italia Sardegna, heeft Citroën Racing WRT laten weten dat Kris Meeke en zijn bijrijder, Paul Nagle, dit weekend niet op hoeven komen dagen in het geïmproviseerde motorhome. Het Ierse duo mag thuisblijven en een nieuwe werkgever zoeken, omdat zij volgens het team nu écht teveel auto’s in de prak hebben gereden. Na de Rally van Portugal, waarin Meeke zelfs afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis, had Citroën er genoeg van. Het persbericht begint direct met de pijnlijke waarheid.

“Due to an excessively high number of crashes, some of which were particularly heavy and could have had serious consequences with regard to the crew’s safety, and given that the risks involved were unjustified by the sporting stakes at play, Citroën Racing WRT has decided to terminate the participation of Kris Meeke and Paul Nagle in the 2018 WRC.”

Hoewel het begrijpelijk is dat Citroën om haar personeel geeft en het liefst een #1 coureur heeft die zijn auto op de baan houdt, is het niet ondenkbaar dat de Fransen op zoek zijn naar iemand die hen constant punten en overwinningen bezorgt. Dat gezegd hebbende, Citroën had de afgelopen jaren verre van de beste auto van het veld, dus is het nog knap dat de Ier tussen 2015 en 2017 niet minder dan vijf overwinningen achter zijn naam wist te zetten. Dit waren tevens de enige overwinningen van Citroën. Dit jaar staat de teller van de equipe nog op nul. Weet wie je de deur wijst…

Bekijk HIER een geniaal moment van Kris Meeke, tijdens de Rally van Mexico.