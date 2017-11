De nieuwe Jeep Wrangler is officieel

Eindelijk!

Na wat plaatjes heeft Jeep dan eindelijk het doek getrokken van de nieuwe Wrangler. Het uiterlijk is meer evolutie dan revolutie. Niets mis mee, de Wrangler heeft een prima voorkomen dat nog jaren mee kan gaan. Blijkbaar dachten ze er bij FCA ook zo over.

Nieuw voor de Wrangler is de komst van een 2.0 mild-hybrid viercilinder met 265 pk en 400 Nm koppel. De auto kan niet volledig elektrisch rijden, maar dankzij batterij-power levert deze motor meer koppel in vergelijking met de duurdere V6. En koppel is wat belangrijk is bij een auto als deze. Dit zuinigere blok zal de BPM-straf verminderen, wat ook weer gunstig zal uitpakken voor de Nederlandse prijs.

Wie toch liever een V6 heeft kan ook bij de nieuwe Wrangler terecht. Een 3.6 liter zespitter blijft namelijk gewoon leverbaar. Deze motor levert 284 pk en 342 Nm koppel. Later komt er nog een 3.0 diesel. Een primeur voor de Verenigde Staten. De Wrangler was in het land van The Donald niet eerder verkrijgbaar met een dieselmotor.

Jeep zegt dat de voorruit en deuren opnieuw zijn ontworpen, zodat deze voortaan makkelijker te demonteren zijn. De auto weegt 90 kg minder in vergelijking met zijn voorganger. De nieuwe Wrangler is in Amerika vanaf januari verkrijgbaar. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.