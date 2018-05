Apple sluit een deal met Volkswagen

Speciale Apple auto's, binnenkort op een campus bij u in de buurt.

Het verhaal van Apple behoeft geen uitleg. De Californische techgigant staat wereldwijd bekend om hun smartphones, laptops, tablets en noem ze maar op. Wat Apple nog steeds niet heeft gebouwd (of althans, niet in het openbaar), is een auto. Met de opening van de nieuwe Apple Campus kan daar snel verandering in gebracht worden. Apple wil autonome shuttlebusjes gebruiken die werknemers over het nieuwe campusterrein kunnen verplaatsen.

Apple focust zich daarbij op de techniek. Voor de automotive kennis sloeg Apple de handen ineen met Volkswagen. De Duitsers leveren T6-busjes aan de Amerikanen om zo de shuttles helemaal in lijn te krijgen met het vooruitstrevende nieuwe campusgebouw. Op kleine schaal is het natuurlijk een goede toepassing voor een autonome auto, al wordt voetgangersveiligheid nog wel een potentieel issue.

Volkswagen is, zoals meerdere automerken, al druk bezig met een autonome shuttle. Kijk bijvoorbeeld naar de Sedric. Of dat de vastgestelde toekomst is, of dat de deal met Apple voor een grotere samenwerking gaat zorgen is nog niet bekend. (via nytimes.com)