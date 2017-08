Deze zatlap deed werkelijk álles fout

Een bijzonder geval in Lelystad.

Op de Oostvaardersdijk aldaar trof de politie namelijk een Renault Twingo aan die twee fikse lantaarnpalen op het dak vervoerde. Het is onbekend wat de bestuurder met de palen van plan was. We gokken op een dronken idee dat beter bij een idee had kunnen blijven. Dat heeft iedereen weleens meegemaakt. Toch?

Na controle bleek dat de auto onverzekerd was, dat de APK verlopen was en dat het rijbewijs van de man eind vorig jaar reeds ongeldig is verklaard. Ook weigerde deze creatieve verhuizer mee te doen aan een blaastest en dat terwijl agenten een alcohollucht roken.

Voor het niet meewerken is de bestuurder aangehouden. Verder bleek dat er meer strafrechtelijke onderzoeken naar de man lopen, onder andere voor tanken zonder af te rekenen. De man zit in de cel en de auto is in beslag genomen. De lantaarnpalen zijn waarschijnlijk afkomstig uit Almere en maken het naar omstandigheden goed.

Dank voor alle tips!