Helft van de sjoemelrijders in NL heeft een fix gehaald

Langzaam maar zeker dringt het besef door dat het beter is om toch even de garage op te zoeken.

Van de 170.000 dieselauto’s met sjoemelsoftware die in Nederland rondrijden heeft intussen ruim de helft een softwareupdate gehaald bij de garage. Gek genoeg gaat het volgens TNO om een update die ervoor zorgt dat de software legaal is. Dat wil niet automatisch zeggen dat de auto ook schoner wordt. Wij dachten juist dat voertuigen na de fix wél aan de geldende regelgeving omtrent uitstoot voldeden.

In een enkel geval blijkt de auto in kwestie zelfs nog een stukje “viezer” te worden na de update. Ook zouden klanten soms merken dat de auto minder lekker loopt of storingen geeft na het halen van de fix. Daarover werd eerder in het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht besteed. Uit onderzoek door dat programma bleek dat ongeveer een kwart van de mensen die z’n sjoemeldiesel had laten repareren daarna klachten ondervond.