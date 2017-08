Onder dit wrapje zit de nieuwe Aston Vantage!

En het belooft weer een beauty te worden.

Het design van de vorige Aston Martin V8/V12 Vantage was een loepzuiver schot in de roos. Zo zuiver, dat het apparaat nu al 13 jaar in productie is. Toch staat de opvolger te trappelen om aan het publiek te worden getoond. Gelukkig houdt Aston Martin ons effe koest met een stapeltje teasers.

Wie door het gekke wrapje heen krijgt al een heel aardige indruk van het lijnenspel. Men verwacht dat de Vantage niet per se een mini-DB11 wordt. In plaats daarvan zal de nieuweling vooral gelijkenissen vertonen met de DB10. Je weet wel, dat ding dat speciaal voor James Bond werd gebouwd.

Onder de kap komt in elk geval de geblazen 4.0 V8 van Mercedes-AMG te liggen. Dit blok wordt in AMG’s makkelijk naar 600+ pk getuned, maar dat zou een eventuele V12 Vantage overbodig maken. Reken dus op rond de 500 pk, net zoveel als het blok in de V8 versie van de DB11 levert.

Ook gaaf: de Aeroblade-techniek die je van de DB11 al kent. Het systeem kanaliseert de rijwind op ingenieuze wijze langs de C-stijl waarna het via een opening in de bips (ja, we lezen het ook) weer naar buiten komt. Op die manier wordt downforce gecreëerd zonder een grote spoiler.