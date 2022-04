Deze zeldzame Volkswagen occasion is toch lekker incognito

Rijden in een zeer zeldzame auto (voor Nederland) en toch geen nekken draaien? Het kan met deze Volkswagen Atlas occasion op Marktplaats.

We hadden het net nog over het verdwijnen van de Ford Fiesta driedeurs. Die auto is zo kort geleverd dat een driedeurs Fiesta van na de facelift een aardige zeldzaamheid is, zonder dat leken (of mensen die geen Autoblog lezen) dat wellicht doorhebben. Er zijn gewoon veel auto’s die zeldzaam zijn, terwijl het er alle schijn van heeft dat het ‘gewoon een auto’ is. Een goed voorbeeld is de occasion van vandaag.

Amerikaanse Volkswagens

De leek ziet een Volkswagen-logo en denkt: dat ken ik. Maar de ene Volkswagen is de andere niet. In de VS ziet het gamma van VW er bijvoorbeeld anders uit dan bij ons. Geen Polo’s en Upjes, van de Golf en ID.3 ontbreekt elk spoor (GTI’s, R’s en de ID.4 worden nog wel verkocht), de Jetta en Passat zijn andere auto’s dan zoals wij die kennen (of gekend hebben) en als het gaat om SUV’s zit de vork helemaal anders in de steel. De kleinste SUV is de voor ons onbekende Taos (een soort T-Roc die geen coupé is), de Tiguan wordt alleen verkocht als Allspace en in plaats van de Touareg heeft Volkswagen USA de Atlas. Dat is een veel grotere auto dan de Touareg met zeven zitplaatsen. Aangezien de Touareg hier vaak al een te grote auto is, zou de Atlas hier slecht scoren. Vandaar dat we hem niet krijgen.

Volkswagen Atlas occasion

Gelukkig is er altijd nog Marktplaats, waar we een Volkswagen Atlas als occasion vinden. Voor wie op miraculeuze wijze de Touareg toch een slagje te klein vond. Nou zeiden we al dat de Atlas vooral fijn is voor als je met zijn zevenen op pad wil, maar deze Atlas is een zeszitter. Voor gezinnen met vijf kinderen is dat jammer, maar als zes personen het maximale is wat je ooit vervoert, dan is dit wel de betere instelling. De ingeleverde zitplaats is namelijk de middelste van de tweede rij, waardoor daar twee captain’s chairs passen. Extra lekkere brede stoelen dus.

We duiken ook maar gelijk in de specifieke zaken, want verder is het precies wat je van een Volkswagen verwacht. Een recht-door-zee Volkswagen-dashboard, een no-nonsense uiterlijk en – dit kan je interpreteren als een voor- of nadeel – een reguliere Volkswagen-aandrijflijn.

De topmotor van de Volkswagen Atlas is namelijk níét de motor in de occasion op Marktplaats. Die topmotor is namelijk de 3.6 V6 met 280 pk. In plaats daarvan krijg je ‘gewoon’ een 2.0 TSI. Wel eentje die lekker opgevoerd is: de Atlas levert 234 pk. Dat alles wordt op de weg gezet via een automaat met acht versnellingen.

Zeldzaamheid

Er staan 16 exemplaren van de Volkswagen Atlas op kenteken in Nederland, waarvan deze occasion dus eentje is. Erg zeldzaam dus, zonder dat de auto dat perse uitstraalt. Aangezien de auto na alle btw- en BPM-berekeningen hier volgens de RDW 101.487 euro heeft gekost, vraag je je wellicht af: wat bezielt je als je dit importeert? Simpel: de auto komt van zijn eerste eigenaar, die de auto vanuit de VS mee heeft verhuisd. Dat zal dus gescheeld hebben, maar wellicht kwam die eigenaar erachter dat deze kolossale VW toch wellicht een maatje te groot is voor onze Nederlandse wegen.

Wellicht denk jij echter: ik vind dit tof! Dan is er goed nieuws, want hij staat op Marktplaats. De auto is nieuw besteld in 2019 in de VS en sinds 2021 in Nederland geregistreerd. Sindsdien is er 27.001 km mee gereden. Vergeleken met die nieuwprijs van 101.000 euro valt de prijs mee, maar echt voordelig is het niet. De auto moet namelijk nog steeds 49.999 euro kosten. Dan heb je wel een zeer fijne familiebak en een ware zeldzaamheid zonder dat er gelijk hordes autospotters op je af komen. Sla je slag dus op de advertentie van de Volkswagen Atlas occasion op Marktplaats.