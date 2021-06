Dit is de duurste Kever van Marktplaats - Autoblog.nl

De duurste Kever van marktplaats komt met een flink prijskaartje. Maar daar krijg je heel wat voor terug.

De Volkswagen Kever behoeft eigenlijk geen introductie, zo bekend is deze auto. Maar vooruit, ik zit hier nu toch.

Allereerst even het duizelingwekkende aantal geproduceerde Kevertjes, 21 529 464 liepen er van de band. Daarmee is het de op 1 na best verkochte auto ooit, alleen de Golf uit hetzelfde concern ging vaker over de toonbank. Maar die moet het doen met 8 verschillende generaties, terwijl de Kever grotendeels gelijk bleef.

Verder is de ontstaansgeschiedenis natuurlijk bekend. De KdF wagen kwam er in opdracht van Adolf Hitler, zodat iedere Duitser in zijn Rijk een eigen auto kon rijden. Officieel is de Kever ontsproten aan het brein van Ferdinand Porsche, maar daar zijn de geschiedkundigen het niet allemaal over eens.

Ook heetten ze niet allemaal ‘Kever’. Zo had je als officiële benaming onder meer de Typ 1, de 1302 en 1303. Pas later ging de fabriek de geuzennaam ook als echte naam gebruiken.

De cabriolet

Persoonlijk vind ik de leukste Kever natuurlijk de open variant. Niet in de minste plaats omdat ik er zelf een heb (een 1302 uit 1972, bijna klaar met de restauratie) maar gewoon om alles. En omdat je het typische gepruttel van de luchtgekoelde 4-cilinder boxer dan nog beter hoort.

De duurste Kever van Marktplaats

Is een cabriolet. Uit 1977, dus net zo oud als minister Hugo de Jonge. Alleen wordt deze met het verstrijken van de tijd wél meer geld waard. Maar dat is terecht, want het is me een pareltje. Overigens vind je ze nog veel duurder, maar daar hebben we het nu even niet over.

We hebben het hier over een 1303 LS cabriolet met slechts 8000 mijl op de teller. Mijlen inderdaad, want de auto is origineel geleverd in Californië. Nooit regen gezien dus.

Hij is voorzien van de originele kap, originele lak, originele wielen, echt alles is origineel. Die vind je niet snel meer zo mooi.

Maar wat kost deze Kever nou?

Ja, veel geld. Want het is niet voor niets de duurste Kever van Marktplaats. Voor 49.940 euro is ie voor jou. Wil je in alle rust even de 75 foto’s zien, De duurste Kever vind je op Marktplaats. Veel plezier!