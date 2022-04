Apple CarPlay voor de Audi A6 – Autoblog Garage

Het stond al een tijdje op het wensenlijstje, Apple CarPlay voor de Audi A6.

En we gaan door met de Audi A6. De grote witte walrus begin er telkens meer op te lijken. De issues met de kettingen zijn gelukkig opgelost. Hij lekt geen olie meer en er zit kakelverse olie in. Dankjewel G! Daarna hebben we de Audi A6 voorzien van een setje BBS-velgen en Dunlop-banden. Maar de auto is nog niet klaar.

Zoals wel vaker vermeld, ik ben gegaan voor een kaal exemplaar met een relatief lage kilometerstand in plaats van een complete A6 met tweeënhalve ton op de klok. De A6 met 3.0 TFSI is lastig te vinden met lage kilometerstanden. Toen ik deze kocht, stonden er twee met minder kilometers en die waren twee keer zo duur. Daarbij is het proces om de auto naar eigen smaak af te stellen veel leuker.

MMI van Audi

In dit geval gaan we even de infotainment op orde brengen. Kijk, de Audi A6 had volgens de verkoper een navigatiesysteem. Dat vond ik wel prettig, want bij zo’n oude Duitser is dat vaak nog best bruikbaar. Helaas was de verkoper over wel meer dingen niet eerlijk, dus er bleek geen navigatiesysteem in te zitten. Er zit wel het scherm in en het bedieningspaneel, maar niet de navi-unit. Dat is lekker Duits.

Gelukkig is het wel een laat facelift-model, dus de modellen zonder navigatie hebben een keurig 6 inch kleurenscherm. De modellen ervoor hadden dat rode monochroom-scherm dat een nieuwe betekenis aan het woord schraal geeft. De unit zou wel geschikt zijn voor Bluetooth, zodat ik mijn telefoon kan koppelen. Dan gebruik je het navigatiesysteem van de telefoon en kun je muziek afspelen. Dat koppelen kreeg ik echter niet voor elkaar, ondanks dat die functie het wel zou moeten doen.

Apple CarPlay voor de Audi A6?

Om eerlijk te zijn, had ik voor de aanschaf al twee dingen door. Via het chassisnummer heb ik de uitrustingscodes opgevraagd. Toen zag ik dat er een ‘no navigation’-code aanwezig was. Ten tweede zag ik dat er partijen waren die externe computers aanbieden voor de Audi A6 van deze generatie.

In mijn andere auto, de BMW 325d duurtester, zit zo’n externe unit. Dat was aanvankelijk niet zo’n groot succes. Daar waren een paar redenen voor. Het installeren was duur en niet goed gedaan. Uiteindelijk hebben zowel mijn garage als de verkoper van de Apple CarPlay-unit er naar gekeken en de problemen kosteloos opgelost. Zijn alle problemen nu opgelost? Bijna wel. Er is slechts een nadeeltje en dat is het koppelen per sleutel. Dat doet een OEM-unit wel en deze niet. Daarbij gaat het koppelen en ontkoppelen wat omslachtig en traag. Daar kwamen mijn vriendin en ik achter toen we samen de 3 Serie gebruikten.

CD’s!

Echter, de 3 Serie staat nu 5 dagen per week stil. Ik werk thuis en mijn vriendin gebruikt de Audi A6 voor haar werk. Ergo: ik ben de enige die het Apple CarPlay systeem gebruikt en dan werkt het prima en snel. Auto starten, AppleCarplay springt aan en ik heb Waze (voor navigatie) en mijn iTunes collectie die op de harde schijf op mijn telefoon staat, Ja, ik ben nog zo’n rare die CD’s koopt en ze op mijn laptop zet, om die vervolgens op de telefoon te zetten. Dat wilden we ook voor de Audi A6.

Dus wat te doen? Ik nam contact op Jarno van MotiveSupplies, die deze kastjes levert in Nederland. Het kastje is een computer met het AppleCarplay-systeem erop (of AndroidAuto voor de liefhebbers). Zie het als een extra computer die op hetzelfde scherm staat aangesloten. Sterker nog, dat is gewoon het geval. Het is niet voor alle A6’en mogelijk, maar voor dit latere type was het dus leverbaar. Dus gelijk een kastje besteld. Om teleurstelling te voorkomen, wilde ik ervoor kiezen om de Apple CarPlay unit bij MotiveSupplies in te laten bouwen. Die bouwen echter voornamelijk in bij recentere auto’s. Gelukkig werken ze samen met enkele partners in het land die er wel raad mee weten.

Inbouwen Apple CarPlay voor Audi A6

Daarom gingen we naar SFR Electronics in Uithoorn. Dat is het bedrijf van Felix, die misschien wel een grotere petrolhead is dan wie dan ook op de redactie. Felix rijdt zelf een keurig doch uiterst vrij onopvallende Audi A4 Allroad diesel. Alleen aan de zwaardere remmerij was te zien dat de auto niet meer helemaal standaard is. Mocht je ‘m tegenkomen bij een verkeerslicht, zorg dat je minimaal 500 pk onder de kap hebt. Je legt het anders geheid af van deze familie- vriendelijke kilometervreter. Verder stonden er de nodige bijzondere projecten op het terrein. Van Alfa 156 tot Bentayga. Allemaal met een bijzonder issue dat Felix voor de klanten oplost.

Met een kale Audi A6 uit 2009 hadden ze dan ook geen enkele moeite. Het inbouwen duurde ongeveer 2 uur, voldoende tijd voor mij om mij te vergapen aan de mooie auto’s die er stonden. Dan is het natuurlijk de vraag: hoe werkt het?

Het is grappig om te zien dat op wat oudere techniek (dat de A6 gewoon is) de nieuwere techniek gewoon werkt. Helemaal identiek aan de unit in de BMW E91 is ‘ie niet. Dit is een iets moderner kastje. Het Apple CarPlay systeem werkt nog gewoon hetzelfde, maar het systeem erachter met alle instellingen is anders. En met anders bedoelen we veel beter. Nu kun je er ook zelf door heen om het een en ander aan te passen. Nu zit je niet vaak aan de achterkant van dat systeem, maar het is wel prettig dat het een stuk duidelijker is. Scheelt toch weer een hoop appjes naar Jarno dat ik het allemaal niet begrijp.

Microfoon niet aanwezig

Het Audi scherm is iets kleiner dan dat in de BMW. Belangrijk is dus dat dit goed geschaald wordt. In principe heeft mijn Audi het systeem uit de A5, maar dan met een iets lagere resolutie. Is het storend? Als je in een nieuwe Audi e-tron hebt gezeten en ineens overstapt, dan merk je dat de tijd niet heeft stilgestaan. Maar voor mijn specifieke wensen en eisen is het perfect. Ik kan de telefoon namelijk opbergen aan de lader en enkel en alleen op het scherm werken. Dat werkt uit de kunst. Waze, muziekje aan: dikke prima. Het enige dat nog niet lukt is bellen. Mijn Audi was dermate kaal dat er geen microfoontje zat in de hemel vooraan. Dat moet ik dus nog eventjes laten fixen.

Hoe bevalt het verder? Uitstekend, eigenlijk. Het heeft altijd even tijd nodig de eerste dag c.q. dagen. Er waren wat haperingen, maar na een paar dagen werkt het prima. Het enige waar het systeem moeite mee heeft, is herkennen welke telefoon gekoppeld moet worden als mijn vriendin en ik samen in de auto zitten. Daar is een oplossing voor: even de bluetooth uitzetten van je telefoon als je de auto start. Dan pakt ‘ie automatisch de andere telefoon. Het is dus niet zoals met een af-fabriekssysteem dat ‘ie de sleutel herkent.

Kosten Apple CarPlay voor Audi A6

Kortom, eenvoudige doch handige ingreep, zo’n kastje. Zijn de kosten het waard? Dat moet je voor jezelf even uitrekenen. Het kastje alleen al is 399,95 euro. Inbouwen is een beetje afhankelijk van het type auto en welke accessoires je meer wil meenemen. Het is namelijk mogelijk om ook een achteruitrijcamera te integreren in het systeem, bijvoorbeeld.

Maar gemiddeld zijn de inbouwkosten per auto zo’n 250 euro. Het voordeel is dat je gewoon op je eigen telefoon werkt. Dus alle contacten, apps en dergelijke werken gewoon. We hebben het overigens telkens over Apple CarPlay, maar Android auto kun je ook op het systeem draaien.

Nu zijn we al iets verder met de Audi A6. Het is zeker niet de laatste upgrade om de auto iets op smaak te brengen. Houd de Autoblog Garage dan ook goed in de gaten!

