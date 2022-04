Het doek valt voor leuke versie van de Ford Fiesta

Het gamma van de Ford Fiesta wordt ietsje praktischer en ietsje minder leuk. Een versie van de kleine hatchback van Ford gaat ons verlaten.

Het is al vrij lang een keuze geweest: drie of vijf deuren? De basis was altijd drie deuren, wat een aantal voordelen had. Makkelijkere instap door een grotere deur en goedkoper om in elkaar te schroeven. Toch verliest de driedeurs auto terrein. Bijna geen één hatchback is meer als driedeurs te bestellen. Vijfdeurs is praktischer zonder binnenruimte in te leveren, bovendien zijn de deuren makkelijker te openen in krappe parkeerplaatsen en dat het goedkoper is mag tegenwoordig geen naam meer hebben. Als een auto er nog als driedeurs is, hangt er sowieso een grote donderwolk boven.

Ford Fiesta driedeurs

Enigszins verrassend dus dat Ford de vernieuwde Fiesta gewoon nog aankondigde als driedeurs. De auto ontving recent een facelift en de Fiesta’s met vernieuwde snuiten worden nu geleverd. De driedeurs variant was vooral bedoeld als basis voor de ST, maar ook die is beschikbaar als vijfdeurs.

Nog wel. Vanaf deze zomer gaat Ford stoppen met de Fiesta driedeurs, zo laat het merk weten aan Automotive News. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zo veel is duidelijk. De timing is een beetje vreemd. Wanneer je een model facelift, is dat de uitgelezen kans om het gamma eens te verfrissen. Dat deed Ford dus niet, want de driedeurs Fiesta zou initieel blijven. Vanaf halverwege 2022 gaat Ford dus enkel nog vijfdeurs Fiesta’s maken.

Focussen

De hoofdreden is dan ook dat alle heisa in de wereld ervoor zorgt dat Ford keuzes moet maken. De focus (har-har) moet gaan liggen op modellen die het verschil maken, om de vraag bij te houden. Naar verwachting zit bijna niemand te wachten op driedeurs Fiesta’s en dus heeft Ford besloten om zich dan maar te richten op dat merendeel dat vijf deuren wil. Jammer, maar wel slim.

Bijzonderheid

Niet verrassend dus dat Ford de Fiesta driedeurs aan de wilgen hangt, maar er zijn dus facelift Fiesta’s met drie deuren! Mocht je er zo eentje hebben: koester hem. Veel zullen er namelijk niet van zijn.