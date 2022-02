Dit is de dikste Volkswagen Touareg van Marktplaats

De Volkswagen Touareg R50 was altijd al een beest, maar inmiddels is het ook een dinosaurus.

Volkswagen, V10 en diesel: een combinatie die vandaag de dag ondenkbaar is. Maar in 2007 zag de wereld er nog heel anders uit. Ome Ferdinand zwaaide nog de scepter bij Volkswagen en het woord sjoemeldiesel moest nog uitgevonden worden. En downsizing was ook nog niet echt een dingetje.

Dat betekent natuurlijk niet dat het destijds normaal was om een V10 te hebben in een auto van een modaal merk. Ook bij de introductie in 2002 was de Touareg V10 TDI abnormaal dik. De tiencilinder leverde aanvankelijk 313 pk en 750 Nm aan koppel. Maar het kon niet gek genoeg bij Volkswagen. Daarom kwam in 2007 de Touareg R50. Gewoon, omdat het kon.

De R50 was een product van Volkswagen Individual, een afdeling die in 2004 in het leven was geroepen. Na de Golf R32 en de Passat R36 was de Touareg R50 het derde wapenfeit van Volkswagen Individual.

De R50 kreeg de typerende blauw kleur (naast grijs en wit) en belangrijker nog: een dikke widebody. Zelfs voor hedendaagse begrippen ziet de R50 er nog behoorlijk bruut uit. En dat terwijl we toch wel wat gewend zijn qua dikke SUV’s.

De V10 werd voor de gelegenheid ook nog wat opgepept, met 350 pk en 850 Nm aan koppel als resultaat. Daarmee heb je een berg koppel die tot op de dag van vandaag maar weinig SUV’s kunnen evenaren.

Het gebeurt niet vaak meer dat er een Touareg R50 voorbij komt, maar op Marktplaats staat er nu eentje te koop. Het betreft een exemplaar in de enige juiste kleur: Biscay Blue. Er staat zo’n anderhalve ton op de teller en de verkoper vraagt er €30.895 voor. Je hebt in ieder geval iets bijzonders, dat valt niet te ontkennen. In tegenstelling tot de adverteerder raden we alleen niet aan deze auto als investering te kopen.