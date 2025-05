Deze zescilinder sportauto krijgt mogelijk V8… vanwege milieu

Wie had dat gedacht? Van een zescilinder naar een V8!

We leven in rare tijden. Zo kan het zijn dat een fabrikant een V8 overweegt, vanwege het milieu. Dat klinkt misschien heel krom (dat is het ook), maar toch is dat de logica van Lotus. We zullen het uitleggen.

Lotus is van plan om een sterkere topversie uit te brengen van de Emira. De Toyota V6 met supercharger levert momenteel 406 pk. Dat is een prima waarde voor die auto, maar als Lotus een versie wil uitbrengen met meer vermogen zeggen wij: laat maar komen.

De meest logische zet zou zijn om de V6 nog een extra boost te geven, maar dat is geen optie. Die motor zou namelijk niet voldoen aan de Euro 7-norm. Daarom is Lotus naar een andere optie aan het kijken: een V8!

Dit zijn niet zomaar wilde geruchten. Lotus CEO Feng Qingfeng heeft investeerders vertelt dat momenteel de haalbaarheid van een Emira met V8 wordt onderzocht. En Matt Windle, de Europese baas van Lotus, laat weten: “Er zijn mogelijkheden bij onze huidige motorleverancier, dus daar kijken we naar.”

Windle heeft het natuurlijk over Mercedes, die de viercilinder voor de Emira levert. Zij zouden ook meteen de V8 kun leveren. Die willen ze niet per se voor zichzelf houden, want Aston Martin maakt ook al gebruik van de 4,0 liter M177 V8. In Europa zou een Emira met V8 natuurlijk kneiterduur worden, maar Lotus kijkt vooral naar de VS. Daar is de V6 aardig populair, en een V8 zou daar ook wel in de smaak vallen.

Een V8 is niet de meest logische keuze voor een Lotus, maar het zou niet de eerste keer zijn dat Lotus een V8 in een bestaand model levert. De Esprit – die altijd een viercilinder had – kreeg in zijn latere levensfase natuurlijk ook een V8. Dat was wel een motor die ze zelf hadden ontwikkeld. Dat gaan ze anno 2025 sowieso niet doen.

Bron: Autocar