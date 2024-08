Het gaat niet zo lekker met Lotus

Lotus levert veel minder auto’s af dan ze zelf hadden gehoopt in 2024.

Aan het begin van een jaar zet je doelstellingen als bedrijf. Die wil je halen of zelfs te overtreffen. En als het tegenvalt dan hoop je dat je er net onder zit. Lotus had ook doelstellingen voor 2024, maar gaat deze bij lange na niet halen. Erger nog, het komt niet eens in de buurt.

Lotus in 2024

Met de Emira, Eletre en de gloednieuwe Emeya heeft de autofabrikant een degelijk portfolio opgebouwd. Nu nog mensen die de auto’s daadwerkelijk kopen. Op dat vlak is er werk aan de winkel. Lotus verwacht dit jaar 26.000 auto’s af te leveren. Deze doelstelling is veel te ambitieus, zo blijkt uit voorlopige financiële cijfers over het eerste halfjaar. Lotus leverde slechts 4.873 auto’s af tot nu toe.

Daardoor is het merk genoodzaakt om de verwachtingen bij te stellen voor de rest van 2024. Ze grijpen meteen hard in door de verwachtingen bij te stellen naar 50% minder leveringen dan begroot. Lotus mikt nu op 12.000 afleveringen voor 2024. Als echter de leveringen net zo verlopen als de eerste zes maanden van dit jaar gaat Lotus ook die 12k niet halen.

In een statement zegt Lotus de verwachtingen onder andere bijgesteld te hebben naar aanleiding van de Europese importtarieven op in China gebouwde auto’s. Dat lijkt een slap excuus. In het eerste halfjaar waren die tarieven nog niet van kracht en ging het ook al niet jofel met leveringen.

In de maanden april-juni 2024 noteerde Lotus een nettoverlies van 202 miljoen dollar. In dezelfde periode in 2023 was er ook al sprake van een verlies van 193 miljoen dollar. Desondanks werd er een omzet van 225 miljoen dollar behaald in het tweede kwartaal. Met rap tempo vliegt het geld er nu uit bij Lotus. De vraag is of het merk van Geely genoeg in huis heeft om het tij te kunnen keren. (via Autonews)