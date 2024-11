Lotus ontslaat 200 medewerkers

Een nieuwe ontslagronde voor Lotus. Reden: er worden simpelweg te weinig auto’s verkocht bij Lotus.

Zo. Gaan we van het ene merk dat te maken heeft met ellende naar het andere. Ford moet in Duitsland ingrijpen vanwege een tegenvallende vraag naar EV’s, terwijl Lotus een vergelijkbare situatie staat te wachten. Of nog erger, want er gaan daadwerkelijk mensen hun baan verliezen.

Nieuwe ontslagronde voor Lotus

Lotus heeft bevestigd dat 200 medewerkers ontslagen gaan worden in een ontslagronde, begin volgend jaar. Het is niet de eerste keer dat medewerkers het veld moeten ruimen bij de Brits-Chinese autofabrikant. Al een langere tijd gaat het niet lekker bij het merk.

Het probleem is dat de orders niet binnenvliegen voor de Emira, Eletre of de Emeya. Op de langetermijn is de situatie niet houdbaar. Er moeten daardoor koppen rollen om de boel financieel gezond te houden. Alweer. Tegenover Auto Express heeft Lotus het vooral over een optimalisatie van interne processen. Ja, zo kun je het ook verwoorden natuurlijk.

De banen die sneuvelen zijn allemaal in het Verenigd Koninkrijk. De bedrijfsplannen zijn nog steeds hetzelfde. De Emira is het enige model met een verbrandingsmotor, terwijl de Eletre en de Emeya voor het leeuwendeel van de verkopen moeten zorgen. Al jaren bouwt Lotus aan een elektrische hypercar, de Evija, deze moet er ook nog steeds komen.

De vraag is natuurlijk of een merk als Lotus het gaat redden. Ze blijven geld pompen in een project als de Evija, maar wie zit er straks op een volledig elektrische hypercar te wachten? De kans is groot dat het een flop gaat worden. Mede dankzij Chinees kapitaal heeft het merk de afgelopen jaren flink geld gestoken in een modernisatie van het merk, met nieuwe modellen en opgeknapte dealers over de hele wereld. Helaas voor Lotus werpt het nog niet zijn vruchten af. Zonde, want een auto als de Emeya is een echt lekker rijdende elektrische GT.