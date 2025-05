Ruigste Volkswagen op Marktplaats is klaar voor het kampeerseizoen

Met een dikke V6-TDI!

De aanstaande nieuwelingen van Volkswagen zijn twee schattige EV-hatchbacks. Voor de stoerdere VW-rijders is er gelukkig ook nog ruiger spul. Een dikke 3.0 diesel-V6 in een kampeer pick-up bijvoorbeeld.

Op Marktplaats biedt een specialist in offroadconversies deze Volkswagen Amarok aan. De verkoper is druk bezig geweest met deze Volkswagen. De pick-up diende als showauto om te laten zien wat het bedrijf kan, maar mag nu de deur uit. De offroadaccessoires bestaan uit bredere spatborden, een lierbumper met ledverlichting, verstralers in de grille, liftkit, 25-inch offroad wielen, een RSI-canopy voor bovenop de laadbak en het verwijderen van al het chroom.

Om van de bedrijfswagen een kampeerauto te maken, is er een daktent bovenop de canopy geplaatst. De pick-up is nog maar twee jaar oud en heeft in die tijd 18.919 kilometer gelopen. Hij staat op grijs kenteken en heeft daarom alleen twee stoelen voorin.

Onder de motorkap ligt nog altijd de 3.0-liter TDI. De zescilinder produceert een vermogen van 241 pk en een koppel van 600 Nm. De power gaat natuurlijk naar alle vier de wielen via een tientraps automaat. Sprinten naar 100 km/u moet in 8,8 seconden kunnen en de topsnelheid is 190 km/u. Ik vraag me af of de BFGoodrich-banden daar zo blij mee zullen zijn.

Wat kost de Volkswagen Amarok kampeer pick-up?

De dealer uit Valburg benadrukt dat de genoemde vraagprijs exclusief btw is. Daarnaast moet je € 3.250 extra betalen voor de Alucab-daktent. De ruige VW Amarok staat op Marktplaats voor € 54.899,-.