Deze zilvergrijze E90 M3 bracht €173.000 (!) op

Geloof het of niet, maar deze tamelijk onopvallende M3 is geveild voor dik 170 mille.

Met een BMW M3 van de E90-generatie heb je voor relatief weinig geld een powersedan met een fantastische hoogtoerige V8. Oké, niet iedereen kan 40 tot 50 mille opzij zetten voor een auto, maar het is geen onbereikbare droomauto.

Er is deze week echter een exemplaar geveild waar aanzienlijk meer dan €50.000 voor betaald is. Op een online veiling van Collecting Cars bracht een E90 M3 maar liefst €173.000 op. Ter referentie: voor dat geld heb je ook een gloednieuwe M3 Competition met alle toeters en bellen.

Vanwaar dit opvallende hoge bedrag voor een tamelijk onopvallende E90 M3? Daar zijn twee redenen voor. Allereerst is dit geen normale M3, maar een M3 CRT. Hier zijn maar 67 exemplaren van gebouwd.

Kort door de bocht is de M3 CRT de sedanversie van de M3 GTS. Onder de motorkap vind je daarom geen 4,0 liter V8, maar een 4,4 liter V8. Deze is goed voor 450 pk en 440 Nm en is gekoppeld aan de 7-traps DCT-bak.

CRT is geen bekend label, dus dat moeten we misschien ook even toelichten. Dit staat voor Carbon Racing Technology, wat onder meer verwijst naar het feit dat de motorkap is opgetrokken uit CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic). De voorstoelen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt. Het was voor het eerst dat BMW dit toepaste op een M3, want de GTS had dit nog niet.

Dat is niet het enige verschil tussen de CRT en de GTS: de CRT is iets minder hardcore, wat ook past bij het feit dat het een sedan is. Er zijn bijvoorbeeld geen rolkooi en vijfpuntsgordels aanwezig en de stoelen zijn ook wat comfortabeler.

De CRT oogt daarnaast minder agressief, door de afwezigheid van een spoiler en de ingetogen kleurstelling (de GTS was altijd knaloranje). De CRT wordt alleen door gevorderde spotters herkent aan de matte lak en de rode accenten.

Er was nog een tweede reden dat deze auto zoveel opbracht en dat is de kilometerstand. Deze Franse M3 CRT is namelijk nog zo goed als nieuw, met slechts 8.522 km op de teller. Dit alles zorgde ervoor dat er op Collecting Cars gretig werd geboden op deze bijzondere M3, met €173.000 als winnende bod.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!