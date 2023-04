Deze RS6 heeft wel 900 pk maar geen tractiecontrole

Een RS6 met 900 pk klinkt als veel. Maar het is echt veel in de juiste context.

Het is toch de ultieme roadster: de Cobra. Een van de fraaiste koetswerken ooit, Britse handling met Amerikaanse power. Heel erg veel beter gaat het niet worden. Het is nog steeds de populairste kitcar aller tijden. Op basis van een oud Sierra-platform kun je al wat bouwen, maar aan de andere kant van de markt zijn er ook mogelijkheden.

Naas het origineel van Shelby en AC Cars, heb je ook nog Superformance, Weineck en in dit geval CN Racing die Cobra-esque auto’s bouwen. CN Racing houdt zich veelal bezig met het opvoeren van Camaro’s en Corvette’s die in Duitsland resideren. Onze Oosterburen betalen niet extreem veel belasting om zo’n toffe yank te kunnen besturen.

CN Cobra RS6

Deze Cobra van CN Racing past meer in het rijtje van de Weineck Cobra’s: extreem veel vermogen in een zeer lichte auto. Echt, serieus, zelfs @wouter zou zeggen dat deze Cobra ietsje te veel vermogen heeft. De auto in kwestie is de CN-Cobra RS6. Er zijn dus meerdere honden die Fikkie heten. Zelfs voor een Cobra is deze wel erg puristisch. Er is geen voorruit, maar wel een een kaal interieur en een niet helemaal volwaardige bijrijderstoel. ABS, ESP en andere hulpmiddelen zijn ook niet aanwezig.

Dat zou geen overbodige luxe zijn, want de V8 is namelijk voorzien van een mechanische compressor. De basis is de LS7-motor, de 7 liter grote zestienklepper die we kennen uit auto’s als de Chevrolet Corvette Z06, Chevrolet Camaro ZL1 en de Holden Commodore W427 (ja, echt!).

Standaard is dat blok al goed voor 515 pk, maar in dit geval is er een Whipple supercharger gemonteerd, waardoor je 900 pk en 1.100 Nm tot je beschikking hebt. Van 0-100 km/u sprinten duurt 3,3 seconden. De 0-200 km/u sprint moet in minder dan 8,8 seconden gedaan zijn. Grappig: het zijn tijden die je moet kunnen halen. Sneller is volgens RN mogelijk, maar dat is afhankelijk van je talent.

En wat kost dat dan allemaal?

Om het een beetje in toom te houden is er een KW schroefset aanwezig. De remmen komen bij Brembo vandaan: voor 355 millimeter schijven en remklauwen met zes zuigers. Achter 310 millimeter schijven met remklauwen met vier zuigers. De velgen zijn driedelige BBS RS-kruisspaakwielen met Michelin Pilot Sport 4S-rubber rondom. Achter zijn ze 315/30 ZR18 groot, voor 245/30 ZR18.

Tot slot het interieur. Dat is zoals gezegd bijzonder kaal. De afwerking is nog wel fraai (de CN Cobra is alsnog een Duitse auto uiteraard), maar alles is overduidelijk dusdanig dat de bestuurder zich kan concentreren op de weg. De prijs van dit alles valt best mee, de CN Cobra RS6 kost slechts 159.900 euro inclusief MwSt.

In Nederland komt daar nog een kleinigheidje BPM bovenop, maar dat kan nooit veel zijn. Mocht je afvragen of er ook een CN Cobra RS3 of RS4 is: ja, die zijn er ook. De RS3 heeft 530 pk en kost 102.900 euro. De RS4 heeft 580 pk en is er vanaf 109.900 euro.

Meer lezen? Dit zijn 8 tweezits roadsters met supercharger op een rij!