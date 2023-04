Crossovers zijn enorm gevaarlijk, aldus onderzoek

Crossovers zijn enorm gevaarlijk, dus ga een gewone auto rijden. Beter voor het milieu en fietsers.

We hebben al meerdere malen aangekaart dat de populariteit van de crossover nergens op slaat. Fabrikanten proberen auto’s zo efficiënt zuinig mogelijk te maken. Helaas is het allemaal verspilde moeite omdat de consument zo’n maf hoog ding moet hebben. Dit zorgt voor extra weerstand en extra gewicht, dus een hoger verbruik en slechtere rijeigenschappen.

Crossovers enorm gevaarlijk

Maar dat is het niet alleen, crossovers en SUV’s zijn ook nog eens heel gevaarlijk. Niet alleen zorgen ze voor pijn in je ogen, maar zijn ze schadelijk voor andere wggebruikers. Dat zegt een onderzoek van het IIHS. Die afkorting staat voor Insurance Institute for Highway Safety. Die hebben in eerste instantie goed nieuws: het aantaal verkeersdoden in de VS is al jaren dalende (op een onverklaarbare piek in 2020 na) en dat was afgelopen jaar niet anders.

Red deze man. Rijd dus geen crossover.

Maar, waar de inzittenden alsmaar veiliger in hun cocon zitten, gaan er meer en meer fietsers dood na een aanrijding. Dat aantal steeg vorig jaar met 8%. Dat is een behoorlijk toename. Het onderzoek weet ook en reden aan te wijzen: de crossover en SUV.

Eronder door

Waarom zijn de SUV en crossover dan gevaarlijk? Dat komt door de hogere neus van deze auto’s. Bij een normale auto belandt de fietser op de motorkap of vliegt deze erover heen. Dat is ‘goed’. Bij een crossover of SUV vallen de manen om en komen ze onder de auto terecht. Dit verklaart meteen het feit waarom de auto van @martijngizmo voorzien is van een AST schroefset. Cameraman Martijn is namelijk ook fervent fietser.

Men onderzocht het behoorlijk nauwgezet. Daaruit bleek dat de kans om zwaargewond te raken 55% groter is met een SUV dan met een gewone auto. De kans op hoofdwonden is zelfs 63% hoger. Kortom, als je om het milieu geeft en om mensen die om het milieu geven (anders ga je niet fietsen ), sla die crossover of SUV over en kies voor een maatschappelijk verantwoorden sportsedan of stationwagon, het liefst verlaagd. Je helpt een ander hier echt mee.

Meer lezen? Dit zijn 6 opvallende volgauto’s uit het wielerpeleton!