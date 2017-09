‘DHL-koeriers’ hoeken A’dammer in elkaar, stelen Maser

Het incident gebeurde vandaag net iets voor het middaguur.

Dat kamikaze-koeriers in witte busjes een gevaar voor je gezondheid vormen is geen geheim. De veelal witte busjes van verscheidene pakketbezorgingsdiensten maken in deze tijden van internetshoppen regelmatig ’s lands wegen onveilig. Twee sujetten die zich voordeden als koeriers van DHL zijn echter nog een stapje verder gaan, zo bericht AT5.

Vanmiddag bezochten zij in het pittoreske Amsterdam-Zuid zonder uitnodiging een man met een Maserati. Ze bedreigden vervolgens deze man met een blaffer en gaven hem tevens een paar meppen met het wapen. Vervolgens bonden ze de ongelukkige vast en doorzochten zijn huis, om er daarna vandoor te gaan met de Maser. Het gaat om een Quattroporte S voorzien van het Italiaanse kenteken EL085RG.

De politie roept eventuele getuigen van het akkefietje op klaarlichte dag op zich te melden, evenals mensen die denken de Quattroporte (aankoopadvies) ergens gezien te hebben.