Wat is de ultieme vierdeurs GT? - Autoblog.nl

De Italianen, de Britten en de Duitsers: allemaal hebben ze in de categorie vierdeurs GT een inzending die hebberig maakt.

Dat de Porsche Panamera, de Maserati Quattroporte en de Aston Martin Rapide concurrenten zijn (of eigenlijk: waren) zal waarschijnlijk door weinig mensen tegengesproken worden. Toch is het niet zo makkelijk deze modellen onder één noemer te brengen. Wat zijn het eigenlijk? Luxesedans? Dan valt de Panamera af, want dat is technisch gezien een hatchback. Vierdeurscoupés? Daar zijn de Quattroporte en de Panamera eigenlijk niet laag genoeg voor. Vierdeurs GT’s dekt misschien nog het best de lading. Deze auto’s combineren alle drie namelijk sportiviteit en comfort in een smakelijke verpakking. Net als GT’s dus, maar dan met twee deuren extra.

Aston Martin Rapide

De Rapide gaan we helaas niet meer terug zien in 2021. Na tien jaar is het doek gevallen voor de fraai gelijnde vierdeurs Aston Martin. De Rapide heeft echter al veel oudere papieren. Sterker nog: de Rapide was er al eerder dan de Quattroporte. De Aston Martin Rapide had namelijk een voorvader in de vorm van de Lagonda Rapide uit 1961. De naam Rapide is nóg ouder: die stamt al uit de jaren ’30.

De Lagonda Rapide was gebaseerd op de Aston Martin DB4. Dat kan bijna niet misgaan zou je denken, maar de ontwerpers van Touring Superleggera begingen toch een flinke misser door de voorkant van de DB4 niet over te nemen. Met slechts 55 gebouwde exemplaren is de Lagonda Rapide een absolute zeldzaamheid.

Na de fameuze Aston Martin Lagonda die van 1973 tot 1990 in productie was, kwam er in 2010 opnieuw een vierdeurs GT met de naam de naam Rapide. Waar de Lagonda Rapide gebaseerd was op de DB4 was de Aston Martin Rapide op zijn beurt gebaseerd op de DB9. Deze keer gingen de ontwerpers niet de mist in. Ondanks de vier deuren is de Rapide minstens zo fraai als een DB9.

Als er dus één van de drie auto’s de naam vierdeurscoupé mag dragen, dan is het de Rapide. Dit is echter niet zonder nadelen. De lage daklijn gaat namelijk ten koste van de hoofdruimte. Ook qua bagageruimte is de Rapide beduidend krapper dan de concurrentie.

De Rapide heeft naast het design nog een troef in handen: een 5,9 liter V12. Net als in de DB9 levert de twaalfcilinder 477 pk. In de Rapide S uit 2013 wordt dat 517 pk. De Rapide S krijgt naast meer vermogen ook een enorme grille. Niet iedereen kon dat waarderen, maar als je een zakelijke topsedan wilt moet je maar een S-klasse aanschaffen.

Maserati Quattroporte

De eerste Quattroporte verscheen niet veel later dan de Lagonda Rapide ten tonele, in 1963. Waar de Lagonda een zes-in-lijn had, beschikte de Quattroporte over een V8. In totaal zijn er 776 van gemaakt. Daarmee is de auto zeldzaam, maar niet zo zeldzaam als de eerdergenoemde Lagonda Rapide.

Zo’n tien jaar geleden werden de Rapide en de Quattroporte wederom concurrenten. De Quattroporte V had echter eerst nog een tijdje het rijk alleen. Deze generatie werd namelijk in 2004 geïntroduceerd, terwijl de Rapide pas in 2010 kwam. De Quattroporte V was geen afgeleide van een bestaand model: de auto stond op een geheel nieuw platform en ook het design van Pininfarina was compleet nieuw.

De V8 was niet nieuw, maar daar had niemand bezwaar tegen. Dit was namelijk een heerlijk Ferrari-blok, die de Quattroporte zijn onmiskenbare soundtrack geeft. De 4.2 V8 leverde aanvankelijk 400 pk. Vanaf 2009 krijgen de S en GT S een 4.7 V8 die 430 tot 450 pk leverde. Ook de transmissie kreeg na enkele jaren een upgrade. Eerst had de Quattroporte een DuoSelect-transmissie, een sequentiële automaat die voor verbetering vatbaar was. Vanaf 2007 kon je gelukkig ook kiezen voor een zestraps automaat van ZF.

Porsche Panamera

In vergelijking met Aston Martin en Maserati was Porsche rijkelijk laat met hun vierdeurs GT. Toch hadden de Duitsers al eerder met dit idee gespeeld. Rond 1990 waren ze namelijk bezig met de Porsche 989. De auto lijkt op een vierdeurs 996, maar die was er toen nog niet. De 996 is dus qua design gebaseerd op de 989 in plaats van vice versa. Op motorisch vlak waren er minder gelijkenissen met de 911: de 989 kreeg net als de 928 een V8 in het vooronder. Vanwege de dalende verkopen vond Porsche het uiteindelijk toch een te riskante onderneming en bleef het bij één prototype.

In 2009 werd de tijd echter wel rijp geacht voor een vierdeurs GT van Porsche. De auto kon de strijd aangaan de Quattroporte, de kersverse Rapide en natuurlijk de luxesedans van de Duitse Drie. In tegenstelling tot deze auto’s in de Panamera officieel geen sedan, maar een hatchback. Dit geeft de Panamera een ietwat bolle achterkant, maar het is wel zo praktisch. Niet alleen voor het inladen van de bagage, maar ook voor de hoofdruimte achterin.

De Panamera was een schot in de roos: de auto verkocht veel beter dan de Quattroporte en de Rapide samen. In Turbo-uitvoering (waarvan er momenteel een exemplaar op The Collectables staat) was de Panamera ook een stuk sneller, dankzij de 500 pk sterke V8. De topsnelheid van meer dan 300 km/u en een acceleratie van 0-100 km/u in 4,2 seconden waren van supercarniveau. De 550 pk sterke Turbo S deed er nog eens een schepje bovenop. De Panamera is niet alleen goed in comfortabel en snel rechtdoor gaan: in de Sport-stand voelt de auto ook in de bochten aan een Porsche. Daarom is ‘vierdeurs GT’ dus ook voor de Panamera een passende benaming.

De Rapide, de Quattroporte en de Panamera: het zijn stuk voor stuk auto’s die uitstekend geschikt zijn om je dagelijkse kilometers mee te maken, maar die je toch niet puur uit rationele overwegingen koopt. Daarom laten we het definitieve oordeel aan de lezer: welk van deze drie auto’s is voor jou de ultieme vierdeurs GT?